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Пентхаусы в Абу-Даби, ОАЭ

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23 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 7/15
Brabus Island — ультра-роскошный проект на первой линии в Al Raha Beach.Brabus Island — прем…
$1,00 млн
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Пентхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Этаж 5/10
Sila — современный жилой проект в Masdar City, Абу-Даби с экологичной архитектурой и энергоэ…
$788,165
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 15/36
Апартаменты в жилом комплексе Reportage Tower с прекрасным видом на канал Al Marya Island, А…
$1,35 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 3/7
Sensi — современная прибрежная резиденция на Saadiyat Island с высоким инвестиционным потенц…
$792,205
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Пентхаус 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 10/27
Апартаменты в элитном жилом комплексе The District на острове Reem Island, Abu Dhabi! Потряс…
$307,699
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 3/7
Sensi — современная прибрежная резиденция на Saadiyat Island с высоким инвестиционным потенц…
$1,04 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 10/27
Апартаменты в элитном жилом комплексе The District на острове Reem Island, Abu Dhabi! Потряс…
$421,520
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Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/10
Sila — современный жилой проект в Masdar City, Абу-Даби с экологичной архитектурой и энергоэ…
$441,628
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5/10
Sila — современный жилой проект в Masdar City, Абу-Даби с экологичной архитектурой и энергоэ…
$586,402
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Пентхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 7/15
Brabus Island — ультра-роскошный проект на первой линии в Al Raha Beach.Brabus Island — прем…
$2,57 млн
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Пентхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 181 м²
Этаж 24/26
Квартиры в Абу-Даби с рассрочкой платежа до завершения строительства на острове Аль-Рим Остр…
$1,15 млн
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Пентхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 10/27
Апартаменты в элитном жилом комплексе The District на острове Reem Island, Abu Dhabi! Потряс…
$1,13 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Al Taf Al Gharbi, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Al Taf Al Gharbi, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 3/5
📩 Напишите и оставьте заявку 🏡 BAIA – эксклюзивные таунхаусы в набережной зоны Абу-Даби! …
$1,08 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 7/15
Brabus Island — ультра-роскошный проект на первой линии в Al Raha Beach.Brabus Island — прем…
$1,29 млн
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Пентхаус 9 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 9 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 284 м²
Этаж 8/11
Эксклюзивные апартаменты для роскошной жизни в Абу-Даби Роскошные апартаменты расположены на…
$25,27 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 10/27
Апартаменты в элитном жилом комплексе The District на острове Reem Island, Abu Dhabi! Потряс…
$412,534
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Этаж 15/33
Sunstone by IMKAN — приморская элегантность и архитектурная гармония на Al Reem Island.Sunst…
$2,04 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 12/12
Этот новый жилой проект, расположенный в самом центре острова Яс, идеально сочетает в себе э…
$850,821
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Пентхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 794 м²
Количество этажей 15
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$7,09 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/11
Эти современные апартаменты расположены в престижном районе Аль-Раха-Бич и идеально сочетают…
$739,993
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Пентхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$9,21 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 1/21
Эти стильные апартаменты расположены в благоустроенном районе Яс-Айленда, где современная ар…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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