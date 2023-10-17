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Пентхаусы в Абу-Даби, ОАЭ

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3 объекта найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 794 м²
Количество этажей 15
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€6,72 млн
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
€9,21 млн

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

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