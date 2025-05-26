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Пентхаусы с гаражом в ОАЭ

Дубай
23
Абу-Даби
16
Абу-Даби
16
Business Bay
6
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21 объект найдено
Пентхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$9,21 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/11
Эти современные апартаменты расположены в престижном районе Аль-Раха-Бич и идеально сочетают…
$739,993
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 188 м²
This magnificent and ultra-luxurious penthouse boasts breathtaking views of the Burj Khalifa…
$32,62 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 12/12
Этот новый жилой проект, расположенный в самом центре острова Яс, идеально сочетает в себе э…
$850,821
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 813 м²
Количество этажей 1
AVA at Palm Jumeirah by Omniyat — это совершенно новый жилой комплекс, который впечатляет св…
$700,000
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 486 м²
БЕРЕГОВАЯ ВИЛЛА SIX SENSES ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уникальный архитекту…
$21,75 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Пентхаус 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/23
Остров Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме — это перспективный курортный район, известный своим роск…
$959,464
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 100/100
Расположенные в самом сердце района Dubai Creek Harbour, эти новые апартаменты предлагают ис…
$48,04 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 641 м²
4-СПАЛЬНЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ПЕНТХАУС SIX SENSES НА БЕРЕГУ МОРЯ Six Senses The Palm — это уника…
$12,39 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым узнаваемым п…
$4,36 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 176 м²
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым узнаваемым п…
$2,56 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 9
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 1/21
Эти стильные апартаменты расположены в благоустроенном районе Яс-Айленда, где современная ар…
$1,30 млн
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Пентхаус 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 950 м²
Насладитесь потрясающим видом на море и горизонт из этого роскошного пентхауса на 9 этаже, р…
$27,14 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 464 м²
НЕБЕСНАЯ ВИЛЛА SIX SENSES НА БЕРЕГУ ЛАГУНЫ ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уник…
$7,35 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 617 м²
Количество этажей 1
AVA at Palm Jumeirah by Omniyat — это совершенно новый жилой комплекс, который впечатляет св…
$500,000
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 304 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Количество этажей 32
This exquisite ultra-luxury penthouse features four bedrooms and a private pool. It is situa…
$42,27 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Количество этажей 1
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым узнаваемым п…
$5,99 млн
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Параметры недвижимости в ОАЭ

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
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