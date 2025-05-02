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Пентхаусы в Business Bay, ОАЭ

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16 объектов найдено
Пентхаус 7 комнат в Business Bay, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 085 м²
Этаж 81/100
Элитные резиденции с частными бассейнами в самом высоком жилом здании в Бизнес-Бэй в Дубае Д…
$47,64 млн
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Пентхаус 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 287 м²
Этаж 41/44
Квартиры в эксклюзивном проекте рядом с каналом в Бизнес-Бэй Эксклюзивный проект в Бизнес-Бэ…
$4,78 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Апартаменты в элитном жилом комплексе Volta в районе Downtown! Высокая инвестиционная привле…
$683,836
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Пентхаус 7 комнат в Business Bay, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 240 м²
Этаж 85/100
Роскошные квартиры с видом на город в небоскребе в Дубае, Бизнес-Бэй Квартиры разных планиро…
$16,61 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 929 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 5 bedroom penthouse located at One Canal Casa in Sa…
$17,80 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Этаж 2/45
Мы с гордостью и воодушевлением представляем вам и вашим клиентам Bugatti Residences by Bing…
$5,20 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Апартаменты в элитном жилом комплексе Volta в районе Downtown! Высокая инвестиционная привле…
$823,562
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Агентство
DDA Real Estate
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Площадь 1 096 м²
$47,64 млн
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 188 м²
This magnificent and ultra-luxurious penthouse boasts breathtaking views of the Burj Khalifa…
$32,62 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 568 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 4 bedroom penthouse located at One Canal Casa in  S…
$9,58 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Площадь 825 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 5 bedroom penthouse located at West Wharf  in Busin…
$4,65 млн
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 095 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$47,65 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Пентхаус 7 комнат в Business Bay, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 799 м²
Этаж 83/83
Квартиры в Дубае в Safa Two с рассрочкой на 36 месяцев. Роскошные квартиры в Дубае с видом н…
$13,76 млн
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Количество этажей 32
This exquisite ultra-luxury penthouse features four bedrooms and a private pool. It is situa…
$42,27 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 7
Площадь 2 087 м²
$204,47 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 431 м²
Премиальные апартаменты в современном комплексе Casa Canal в районе Al Safa! Высокий доход о…
$6,16 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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