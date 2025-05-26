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Пентхаусы около гольф-клуба в ОАЭ

Дубай
23
Абу-Даби
16
Абу-Даби
16
Business Bay
6
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2 объекта найдено
Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 100/100
Расположенные в самом сердце района Dubai Creek Harbour, эти новые апартаменты предлагают ис…
$48,04 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Этаж 4/4
Роскошный пентхаус с 4 спальнями и видом на Burj Khalifa!   Проект THE 100 Локации:…
$3,20 млн
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Параметры недвижимости в ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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Недорогая
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