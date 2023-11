Umm Al Quwain, ОАЭ

от €256,425

148–310 м² 3

Сдача в: 2024

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Blue Bay Walk – престижный жилой комплекс расположенный вдоль побережья Арабского залива. Комплекс является частью Sharjah Waterfront City в районе Al Hamriya. Застройщик проекта – компания Ajmal Makan Properties. Комплекс состоит из шести объектов. Каждая пара зданий объединена общим подиумом, на крыше которого расположены: зона отдыха с бассейном, детская площадка и SPA-центр. В Blue Bay Walk на продажу выставлено 600 жилых единиц — студии и апартаменты с количеством спален от 1 до 2. Все жилые объекты построены по современным стандартам и оборудованы умными технологиями. В студиях и апартаментах предусмотрено наличие просторной гостиной, оборудованной кухни и спален с ванными комнатами. Инфраструктура: - круглосуточная охрана; - парковка; - домофон; - бассейн; - детский бассейн; - детская игровая площадка; - тренажерный зал; - беговые дорожки; - спортивные площадки; - зона отдыха с барбекю; - пляжная зона; - ландшафтные сады; - бутики; - рестораны и кафе; - развлекательные зоны. Расположение: Остановки общественного транспорта находятся далеко от Blue Bay Walk, поэтому жильцы отдают предпочтение собственному транспорту или услугам такси. Вблизи комплекса расположено множество школ, детских садов, больниц и других инфраструктурных объектов, таких как: - торговые центры Ajman China Mall и Mega Mall Sharjah; - супермаркеты Safco Supermarket и Al Sharq Al Aqsa Supermarket; - кафе KFC, McDonald’s и Starbucks; - мечеть Al Rahma Mosque; - церковь Our Lady of Arabia Church. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 45 минут. А аэропорт Sharjah International Airport находится на расстоянии получаса. В свою очередь, в 15-20 минутах езды от Blue Bay Walk находятся следующие интересные места: - Quest for Adventure – спортивный комплекс, где можно заняться каякингом, рафтингом и покататься на горных велосипедах. - Al Zorah Golf Club – один из популярных гольф-клубов Шарджи. - Heritage Village Hamriyah – историческая достопримечательность, позволяющая изучить культуру и наследие Шарджи. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!