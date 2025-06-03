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Жилой комплекс Weybridge Gardens 4

Дубай, ОАЭ
от
$188,081
;
27
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26297
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

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Weybridge Gardens 4 преобразует роскошную жизнь в Дубае с его лепестковым дизайном, сочетающим органическую элегантность с современным богатством. Вдохновленный знаменитыми горячими источниками Тосканы, он имеет бесконечный небесный пляж, каскадные джакузи и удобства мирового класса, предлагая 294 эксклюзивных резиденции, включая небесные виллы. Все подразделения включают в себя частные бассейны, для действительно сложного образа жизни.

Дубайленд, охватывающий три миллиона квадратных футов, является ярким центром жилых общин, достопримечательностей и зеленых насаждений. С тематическими парками, торговыми центрами и отличным расположением рядом с основными достопримечательностями, он предлагает динамичный образ жизни и отличные инвестиционные возможности с высокой отдачей от инвестиций и повышением стоимости капитала.

Weybridge Gardens 4 имеет отличное расположение с отличной доступностью к основным магистралям Дубая, E311 и E611, предлагая бесшовное сообщение с ключевыми направлениями, такими как центр Дубая, Dubai Marina и оба городских аэропорта. С добавлением новой линии метро жители получают выгоду от легкого подключения к основным местам Дубая, что делает Дубайленд лучшим выбором для современной городской жизни.

В Weybridge Gardens 4 есть эксклюзивный пляж и каскадные джакузи, вдохновленные спокойствием горячих источников Тосканы. С широкими открытыми видами и захватывающими закатами это безмятежное убежище венчает резиденцию, предлагая идеальное сочетание элегантности и естественной красоты.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 70.0
Цена за м², USD 3,215
Цена квартиры, USD 224,874
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 112.4
Цена за м², USD 479
Цена квартиры, USD 53,790
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 132.8
Цена за м², USD 4,069
Цена квартиры, USD 540,230
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 1 798.0
Цена за м², USD 341
Цена квартиры, USD 612,311
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 50.5
Цена за м², USD 3,721
Цена квартиры, USD 188,081

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Weybridge Gardens 4
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от
$188,081
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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