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Новая резиденция Skyros с бассейном и зоной отдыха в престижном районе Arjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€221,244
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20
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты, некоторые из которых имеют собственные бассейны.

Резиденция располагает бассейном с террасой, оздоровительным клубом, тренажерными залами, парной и сауной, баскетбольной площадкой на крыше, зоной отдыха и кинотеатром на крыше, детской площадкой, парковкой, магазинами, зеленой зоной.

Окончание строительства - июнь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад, школами и медицинскими учреждениями.

  • Парк цветов - 5 минут езды
  • Mall of Emirates - 5 минут езды
  • Бурдж Халифа - 10 минут езды
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Skyros с бассейном и зоной отдыха в престижном районе Arjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€221,244
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Застройщик: damac properties
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Многоквартирный жилой дом 3BR | Ahad Residence | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | Ahad Residence | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€768,000
Сдача в: 2023
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в Business Bay, известном как Ahad Residence от Ahad Group Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели Порошковая комната Прачечная Горничная комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Медицинский центр Зеленое окружение Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Сад и парк Спа и Сауна Спортивный корт больница Общественный зал Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Фитнес-центр Парковка автомобилей служащим гостиницы Услуги консьержа Расположение рядом; Бурдж Халифа – 05 минут Дубай Молл – 05 минут Торговый центр Эмиратов – 10 минут Международный аэропорт Дубая – 15 минут Пальма Джумейра – 20 минут Бурдж Аль Араб – 20 минут Дубай Марина – 20 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Bab Al Bhar Fayrouz
Жилой комплекс Bab Al Bhar Fayrouz
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€241,266
Площадь 105 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Baba al Bahr – это жилой комплекс от Al Hamra Real Estate Development, состоящий более чем из 500 домов. Апартаменты спроектированы с целью создания сплоченного закрытого сообщества с удобствами мирового класса. Площадь студий стартует от 40 кв.м, апартаменты с одной спальней занимают от 52 кв.м. Жилой комплекс находится на острове Al Marjan, в окружении белых песчаных пляжей Арабского залива. Апартаменты ориентированы, прежде всего, для комфортного проживания семей с детьми. Каждый из домов оборудован системой централизованного кондиционирования воздуха, полным комплектом кухонной мебели и шкафами-купе. Резиденция состоит из трех пирамидальных зданий, собранных в единый жилой массив. Постройки окружены садами, зелеными насаждениями и дорожками для пробежек, а в центре комплекса построен большой открытый бассейн. Этот курортный жилой проект включает квартиры-студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентхаусы. Все апартаменты оснащены балконами, террасами или открытыми площадками, откуда открывается захватывающий вид на Арабский залив, остров Al Marjan и пляж Рас-эль-Хайма. Инфраструктура: - общий бассейн и детская игровая площадка; - система контроля доступа к воротам с круглосуточной охраной; - бар у бассейна и закусочная; - фитнес-центр и тренажерный зал; - тематические бассейны; - детская игровая площадка и игровой центр; - частный пляж; - закрытая парковка на 800 машин с круглосуточной охраной. Расположение: Комплекс расположен на острове Al Marjan. Помимо жилых апартаментов на территории находится 3 пятизвездочных отеля — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree и Marjan Island Resort and Spa. Bab Al Bahr находится в 20 минутах езды от Международного аэропорта Рас-эль-Хайма и в непосредственной близости от двух других международных аэропортов Дубая и Шарджи. Почему выгодно работать с нами? - 6 лет опыта работы риелтором, - более 10 лет опыта в юридической сфере; - безопасное юридическое сопровождение сделки; - все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта; - экономия Вашего времени; - нет дополнительной комиссии; - расскажем всё о жизни в Дубае. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!  
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