Maya V by London Gate

Новый проект в Jumeirah Village Triangle – Майя 5
🌳Наслаждайтесь жизнью, наполненной радостью, в MAYA V, где вас ждет множество тщательно продуманных удобств.
Расслабьтесь в наших ландшафтных зеленых зонах, оставайтесь активными в нашем элитном тренажерном зале или освежитесь в морской воде
сверкающий бассейн.
Ваша повседневная жизнь неразрывно связана с блаженными моментами.
🏗 Разработчик: London Gate
🔑 Завершение: 2024 год
Комбинированные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями
2 спальни и усилитель; 3-комнатный дуплекс
Статус OFFPLAN
Конфигурация здания: GF+1P+6 этаж
59 Жилых квартир
💵 Цены от 970 тысяч дирхамов ОАЭ
✅ 1 спальня: 695-891 кв. футов
✅ 2 спальни: 974–1878 кв. футов
✅ 3 спальни: 1751-2195 кв. футов
План оплаты:
Первоначальный взнос 10%
30% во время строительства
60% после завершения