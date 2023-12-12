Maya V by London Gate

Новый проект в Jumeirah Village Triangle – Майя 5

🌳Наслаждайтесь жизнью, наполненной радостью, в MAYA V, где вас ждет множество тщательно продуманных удобств.

Расслабьтесь в наших ландшафтных зеленых зонах, оставайтесь активными в нашем элитном тренажерном зале или освежитесь в морской воде

сверкающий бассейн.

Ваша повседневная жизнь неразрывно связана с блаженными моментами.

🏗 Разработчик: London Gate

🔑 Завершение: 2024 год

Комбинированные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями

2 спальни и усилитель; 3-комнатный дуплекс

Статус OFFPLAN

Конфигурация здания: GF+1P+6 этаж

59 Жилых квартир

💵 Цены от 970 тысяч дирхамов ОАЭ

✅ 1 спальня: 695-891 кв. футов

✅ 2 спальни: 974–1878 кв. футов

✅ 3 спальни: 1751-2195 кв. футов

План оплаты:

Первоначальный взнос 10%

30% во время строительства

60% после завершения