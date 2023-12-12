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Maya V by London Gate

Дубай, ОАЭ
от
€249,403
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6 1
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О комплексе

Новый проект в Jumeirah Village Triangle – Майя 5
🌳Наслаждайтесь жизнью, наполненной радостью, в MAYA V, где вас ждет множество тщательно продуманных удобств.
Расслабьтесь в наших ландшафтных зеленых зонах, оставайтесь активными в нашем элитном тренажерном зале или освежитесь в морской воде 
сверкающий бассейн.

Ваша повседневная жизнь неразрывно связана с блаженными моментами.

🏗 Разработчик: London Gate 
🔑 Завершение: 2024 год
Комбинированные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями
2 спальни и усилитель; 3-комнатный дуплекс 

Статус OFFPLAN
Конфигурация здания: GF+1P+6 этаж

59 Жилых квартир

💵 Цены от 970 тысяч дирхамов ОАЭ
✅ 1 спальня: 695-891 кв. футов 
✅ 2 спальни: 974–1878 кв. футов 
✅ 3 спальни: 1751-2195 кв. футов 
План оплаты:
Первоначальный взнос 10%
30% во время строительства
60% после завершения

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Maya V by London Gate

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Maya V by London Gate
Дубай, ОАЭ
от
€249,403
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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