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Жилой комплекс Новая резиденция Aark Residences с бассейном и круглосуточной охраной в центре Дубая, Dubai Land Residence, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$363,502
05.10.2024
$361,910
02.10.2024
$257,457
29.09.2024
$256,709
26.09.2024
$256,260
23.09.2024
$256,732
20.09.2024
$258,803
17.09.2024
$258,606
14.09.2024
$258,658
11.09.2024
$259,983
08.09.2024
$258,592
05.09.2024
$259,573
02.09.2024
$259,286
30.08.2024
$249,565
27.08.2024
$248,174
24.08.2024
$249,824
21.08.2024
$250,674
18.08.2024
$263,271
15.08.2024
$265,269
12.08.2024
$266,879
09.08.2024
$266,818
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8
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20074
ID новостройки на Realting
In CRM: 2378324
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Aark Residences – это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Дубая. Ощутите атмосферу курорта в нашем оздоровительном клубе и бассейне-инфинити с завораживающим видом на городской пейзаж. В распоряжении резидентов тренажерный зал и инфинити-бассейн – воспользуйтесь первоклассными удобствами, которые укрепят ваше здоровье и повысят общее самочувствие. На территории комплекса работает круглосуточная система наблюдения и охрана, которые гарантируют вашу безопасность. Aark Residences предлагает современные квартиры с просторными интерьерами и захватывающими дух видами. К приобретению доступно 100 полу-меблированных апартаментов с 1-2 спальнями и полностью оборудованной кухней: встроенные шкафы, газовая плита фирмы Elba и холодильник от Algor.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн;
  • Тренажерный зал;
  • Зона для барбекю;
  • Детская игровая зона;
  • Круглосуточная система наблюдения и охрана.

Окончание строительства - октябрь 2024 года.

Рассрочка (60/40):

60% – во время строительства

40% – после передачи ключей в течение 3 лет (1% ежемесячно )

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • Dubai Outlet Mall – 5 минут;
  • Global Village – 10 минут;
  • University of Dubai – 12 минут;
  • Sheikh Zayed Road – 15 минут;
  • Dubai Mall – 20 минут;
  • Бурдж-Халифа – 20 минут;
  • Международный аэропорт Дубай – 20 минут;
  • Палм-Джумейра – 35 минут.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
от
$363,502
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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