Жилой комплекс Новая резиденция Aark Residences с бассейном и круглосуточной охраной в центре Дубая, Dubai Land Residence, ОАЭ

Aark Residences – это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Дубая. Ощутите атмосферу курорта в нашем оздоровительном клубе и бассейне-инфинити с завораживающим видом на городской пейзаж. В распоряжении резидентов тренажерный зал и инфинити-бассейн – воспользуйтесь первоклассными удобствами, которые укрепят ваше здоровье и повысят общее самочувствие. На территории комплекса работает круглосуточная система наблюдения и охрана, которые гарантируют вашу безопасность. Aark Residences предлагает современные квартиры с просторными интерьерами и захватывающими дух видами. К приобретению доступно 100 полу-меблированных апартаментов с 1-2 спальнями и полностью оборудованной кухней: встроенные шкафы, газовая плита фирмы Elba и холодильник от Algor.

Удобства:

Инфинити-бассейн;

Тренажерный зал;

Зона для барбекю;

Детская игровая зона;

Круглосуточная система наблюдения и охрана.

Окончание строительства - октябрь 2024 года.

Рассрочка (60/40):

60% – во время строительства

40% – после передачи ключей в течение 3 лет (1% ежемесячно )

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: