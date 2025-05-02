  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Таунхаус в новой резиденции Reef 1000 с подземными садами, зонами отдыха и коворкингом, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Таунхаус в новой резиденции Reef 1000 с подземными садами, зонами отдыха и коворкингом, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$625,873
14.04.2025
$622,008
13.04.2025
$622,373
12.04.2025
$624,696
11.04.2025
$638,812
10.04.2025
$641,416
09.04.2025
$644,642
08.04.2025
$644,239
06.04.2025
$644,616
05.04.2025
$638,744
04.04.2025
$647,283
03.04.2025
$654,461
02.04.2025
$653,082
01.04.2025
$651,606
30.03.2025
$649,602
29.03.2025
$654,459
28.03.2025
$656,848
27.03.2025
$654,547
26.03.2025
$654,138
25.03.2025
$651,903
24.03.2025
$649,697
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23365
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417947
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Reef 1000 by Reef Development — это инновационный жилой комплекс, который воплощает идею гармоничного союза современного дизайна и природной эстетики. Расположенный в развивающемся районе Dubai Land Residence Complex, проект предлагает уникальные квартиры с патентованным архитектурным решением, включая подземные сады и уютные зоны отдыха. Здесь вы найдёте всё необходимое для комфортной жизни в окружении роскоши, природы и технологических новшеств.

Reef 1000 создан для тех, кто ценит инновации и комфорт. Просторные квартиры с высокими потолками и продуманной планировкой дополняются эксклюзивной отделкой и современными инженерными системами. Подземные сады — уникальное предложение проекта, создающее атмосферу уединённости и тишины. В распоряжении жителей также фитнес-центр, бассейн и детские площадки, что делает этот комплекс идеальным для семей.

Удобства:

  • Джакузи в гостевой вилле
  • Подземные сады с зонами для сидения
  • Коворкинг
  • Сауна
  • Детская игровая зона
  • Беговая дорожка
  • Открытый и крытый тренажерные залы
  • Сидячие зоны
  • Крыша с лаунжем и зоной для барбекю
  • Крытая площадка для крикета

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка 20/40/40%

Особенности квартир

Без отделки, но с полной кухней от Bosch.

Преимущества

Расположение в перспективном районе Dubai Land Residence Complex обеспечивает высокий спрос на аренду. С доходностью от 5,7%, Reef 1000 станет надёжным активом в портфеле инвестора. Проект сочетает доступные цены с продуманной инфраструктурой, что делает его идеальным выбором как для жизни, так и для выгодных вложений.

Расположение и объекты поблизости

Район Dubailand располагает вдоль Шейх-Мохаммед-Бин-Зайед-Роад (Е311) и имеет легкий доступ к таких ключевым точкам как Дубай Марина, Даунтаун Дубай и международный аэропорт Дубай. В данном районе находятся всемирно известные достопримечательности: торгово-развлекательный комплекс Global Village, тематический парк развлечений IMG Worlds of Adventure and торговый центр Dubai Outlet Mall.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,35 млн
Жилой комплекс Reportage Tower
Абу-Даби, ОАЭ
от
$571,292
Жилой комплекс Sobha Crest Grande
Дубай, ОАЭ
от
$393,550
Жилой комплекс Park Wood
Дубай, ОАЭ
от
$220,982
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$490,605
Вы просматриваете
Жилой комплекс Таунхаус в новой резиденции Reef 1000 с подземными садами, зонами отдыха и коворкингом, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$625,873
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитные пентхаусы в новом комплексе Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные пентхаусы в новом комплексе Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,59 млн
Представьте себе утро с чашкой ароматного кофе на просторной террасе с панорамными видами на море, прогулки вдоль белоснежных пляжей, вечерний отдых у инфинити-бассейна, который сливается с горизонтом, или расслабляющую йогу на крыше, где можно встретить закат, утопая в мягком свете заходяще…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$883,486
В комплексе 587 апартаментов, включая 116 студий, 436 двухкомнатных и 35 трехкомнатных квартир. Все апартаменты имеют элегантную отделку и современный интерьер. Есть возможность получить скидку 5-28%. План оплаты: 30/70 ‌3% - бронирование ‌7% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней ‌5% - в теч…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Oceanz 3 by Danube
Жилой комплекс Oceanz 3 by Danube
Дубай, ОАЭ
от
$541,644
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 17
Апартаменты в привлекательном комплексе Oceanz 3 by Danube в районе Dubai Maritime City! Средняя доходность от 6 %! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Апартаменты полностью меблированы! Удобства: бассейн, зона для барбекю, спортзал, пад…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации