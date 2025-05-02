Жилой комплекс Таунхаус в новой резиденции Reef 1000 с подземными садами, зонами отдыха и коворкингом, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Reef 1000 by Reef Development — это инновационный жилой комплекс, который воплощает идею гармоничного союза современного дизайна и природной эстетики. Расположенный в развивающемся районе Dubai Land Residence Complex, проект предлагает уникальные квартиры с патентованным архитектурным решением, включая подземные сады и уютные зоны отдыха. Здесь вы найдёте всё необходимое для комфортной жизни в окружении роскоши, природы и технологических новшеств.

Reef 1000 создан для тех, кто ценит инновации и комфорт. Просторные квартиры с высокими потолками и продуманной планировкой дополняются эксклюзивной отделкой и современными инженерными системами. Подземные сады — уникальное предложение проекта, создающее атмосферу уединённости и тишины. В распоряжении жителей также фитнес-центр, бассейн и детские площадки, что делает этот комплекс идеальным для семей.

Удобства:

Джакузи в гостевой вилле

Подземные сады с зонами для сидения

Коворкинг

Сауна

Детская игровая зона

Беговая дорожка

Открытый и крытый тренажерные залы

Сидячие зоны

Крыша с лаунжем и зоной для барбекю

Крытая площадка для крикета

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка 20/40/40%

Особенности квартир

Без отделки, но с полной кухней от Bosch.

Преимущества

Расположение в перспективном районе Dubai Land Residence Complex обеспечивает высокий спрос на аренду. С доходностью от 5,7%, Reef 1000 станет надёжным активом в портфеле инвестора. Проект сочетает доступные цены с продуманной инфраструктурой, что делает его идеальным выбором как для жизни, так и для выгодных вложений.

Расположение и объекты поблизости

Район Dubailand располагает вдоль Шейх-Мохаммед-Бин-Зайед-Роад (Е311) и имеет легкий доступ к таких ключевым точкам как Дубай Марина, Даунтаун Дубай и международный аэропорт Дубай. В данном районе находятся всемирно известные достопримечательности: торгово-развлекательный комплекс Global Village, тематический парк развлечений IMG Worlds of Adventure and торговый центр Dubai Outlet Mall.