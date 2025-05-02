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Жилой комплекс Резиденция SOL BAY с бассейном и видом на Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$544,237
14.04.2025
$541,854
13.04.2025
$542,172
12.04.2025
$544,197
11.04.2025
$556,493
10.04.2025
$558,760
09.04.2025
$561,571
08.04.2025
$561,221
06.04.2025
$561,548
05.04.2025
$556,433
04.04.2025
$563,872
03.04.2025
$570,125
02.04.2025
$568,925
01.04.2025
$567,637
30.03.2025
$565,892
29.03.2025
$570,124
28.03.2025
$572,206
27.03.2025
$570,201
26.03.2025
$569,843
25.03.2025
$567,897
24.03.2025
$565,975
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10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19821
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373473
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

SOL BAY – это великолепный проект, расположенный в деловом районе Business Bay, Дубай. Возвышающаяся на 17 этажей башня представляет собой идеальное сочетание жилых и коммерческих помещений. В проекте представлены студии, апартаменты с 1-2 спальнями. Интерьер апартаментов выполнен в современном стиле, с акцентом на оптимальное использование пространства, естественного света, захватывающих видов на Burj Khalifa и горизонт Дубая через панорамные окна. Проект также включает современный тренажерный зал и бассейн.

Преимущества

Рассрочка:

  • 10% – при бронировании;
  • 10% – при подписании договора;
  • 80% – через 90 дней.
Расположение и объекты поблизости

Вся необходимая инфраструктура находится рядом:

  • прямой доступ к Al Khail Road;
  • Dubai Water Canal – 2 минуты;
  • Burj Khalifa – 5 минут;
  • Dubai Mall – 5 минут;
  • Dubai Int. Airport – 13 минут.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Резиденция SOL BAY с бассейном и видом на Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$544,237
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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