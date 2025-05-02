Жилой комплекс Резиденция SOL BAY с бассейном и видом на Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

SOL BAY – это великолепный проект, расположенный в деловом районе Business Bay, Дубай. Возвышающаяся на 17 этажей башня представляет собой идеальное сочетание жилых и коммерческих помещений. В проекте представлены студии, апартаменты с 1-2 спальнями. Интерьер апартаментов выполнен в современном стиле, с акцентом на оптимальное использование пространства, естественного света, захватывающих видов на Burj Khalifa и горизонт Дубая через панорамные окна. Проект также включает современный тренажерный зал и бассейн.

Преимущества

Рассрочка:

10% – при бронировании;

10% – при подписании договора;

80% – через 90 дней.

Расположение и объекты поблизости

Вся необходимая инфраструктура находится рядом: