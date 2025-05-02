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  4. Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Mural со спа-комплексом и собственным пляжем в 10 минутах от Бурдж Халифа, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Mural со спа-комплексом и собственным пляжем в 10 минутах от Бурдж Халифа, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$4,35 млн
14.04.2025
$4,34 млн
13.04.2025
$4,34 млн
12.04.2025
$4,36 млн
11.04.2025
$4,46 млн
10.04.2025
$4,48 млн
09.04.2025
$4,50 млн
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3
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ID: 25710
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446376
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

The Mural — жилой проект в престижном районе Dubai Maritime City — больше, чем просто место для жизни. Это произведение архитектурного искусства, где каждая деталь продумана с особым вниманием, а каждый элемент отражает идею гармонии между стилем, природой и комфортом.

Проект вдохновлен концепцией «искусства в движении» и воплощает в себе утонченную эстетику, современную архитектуру и безупречное качество. Просторные резиденции с 1-3 спальнями поражают продуманными планировками, панорамными окнами от пола до потолка с видами на бескрайний Персидский залив и городской пейзаж. Интерьеры выполнены с использованием премиальных материалов и технологий «умный дом», а уединенные террасы позволяют насладиться каждой минутой жизни на побережье. К приобретению также доступны дуплексы и таунхаусы.

Резиденты смогут наслаждаться инфинити-бассейнами с видом на море, роскошным спа-комплексом, современным фитнес-центром и частным пляжем. Уютные дизайнерские лаунж-зоны, вдохновленные искусством, зеленые сады и набережная с возможностью пришвартовать собственную яхту создают атмосферу исключительности и полного уединения.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн
  • Фитнес-центр
  • Частный пляж
  • Лаунж-зоны
  • Сады

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Включено: бытовая техника, ванная комната и дизайн интерьера. За исключением передвижной мебели.

Преимущества

Высокий спрос на недвижимость в прибрежной зоне, престиж локации и концептуальный подход делают проект привлекательным для инвесторов со всего мира. Здесь сочетаются стабильный рост стоимости, высокие арендные ставки и исключительная ликвидность.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря стратегическому расположению в Dubai Maritime City, вы всего в 10 минутах от центра Дубая и Бурдж-Халифы, в 15 минутах от международного аэропорта и всего в 5 минутах от Джумейра-Бич-Роуд.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Mural со спа-комплексом и собственным пляжем в 10 минутах от Бурдж Халифа, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,35 млн
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