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Жилой комплекс Новая резиденция Affini со спа, ресторанами и 5-звездочным обслуживанием, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$217,695
14.04.2025
$216,350
13.04.2025
$216,478
12.04.2025
$217,286
11.04.2025
$222,196
10.04.2025
$223,101
09.04.2025
$224,223
08.04.2025
$224,083
06.04.2025
$224,214
05.04.2025
$222,172
04.04.2025
$225,142
03.04.2025
$227,638
02.04.2025
$227,159
01.04.2025
$226,645
30.03.2025
$225,948
29.03.2025
$227,638
28.03.2025
$228,469
27.03.2025
$227,669
26.03.2025
$227,527
25.03.2025
$226,749
24.03.2025
$225,982
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5
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25211
ID новостройки на Realting
In CRM: 2430407
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Jadaf (~ 1000 м)
  • Метро
    Creek (~ 900 м)

О комплексе

Affini by HAMRK Real Estate Development — это уникальный жилой комплекс в престижном районе Al Jaddaf, который сочетает в себе изысканный дизайн, комфорт пятизвездочного отеля и доступность центра Дубая всего в пяти минутах езды. Этот проект создан для тех, кто ценит роскошь, удобство и выгодные инвестиционные возможности. Современная архитектура и стильные брендированные резиденции формируют атмосферу элегантности и уюта, а продуманная инфраструктура обеспечивает жильцам безупречный уровень сервиса.

Пятизвездочный сервис и выгодные инвестиции — жители комплекса смогут наслаждаться первоклассными удобствами, включая бассейн с лаундж-зоной, фитнес-центр, СПА, рестораны и круглосуточное обслуживание. Высокий уровень отделки и эксклюзивное обслуживание делают Affini by HAMRK проектом, который меняет представление о городской недвижимости. А сдача комплекса уже в этом году открывает уникальные возможности для инвесторов, предлагая сочетание престижного расположения и привлекательной стоимости.

Удобства:

  • Панорамный бассейн
  • СПА с уникальной снежной комнатой
  • Фитнес-зал с премиальным оборудованием
  • Зоны для йоги и пилатеса
  • Просторные лаунж-зоны и барбекю

Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.

Рассрочка

30/70 с пост-оплатой на 2,5 года

Особенности квартир

Полностью меблированные брендированные резиденции с гостиничным сервисом

Расположение и объекты поблизости

Идеальное расположение и динамичный образ жизни — Al Jaddaf стремительно развивается, становясь одним из самых востребованных районов Дубая. Здесь гармонично сочетаются деловая активность, туристическая привлекательность и уединённый комфорт. Комплекс предлагает легкий доступ к знаковым местам города: Dubai Creek, Burj Khalifa, Dubai Mall и многочисленным ресторанам, паркам и прогулочным зонам. Отличная транспортная доступность делает Affini by HAMRK идеальным местом как для жизни, так и для сдачи в аренду.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Affini со спа, ресторанами и 5-звездочным обслуживанием, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$217,695
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