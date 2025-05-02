Жилой комплекс Новая резиденция Affini со спа, ресторанами и 5-звездочным обслуживанием, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Affini by HAMRK Real Estate Development — это уникальный жилой комплекс в престижном районе Al Jaddaf, который сочетает в себе изысканный дизайн, комфорт пятизвездочного отеля и доступность центра Дубая всего в пяти минутах езды. Этот проект создан для тех, кто ценит роскошь, удобство и выгодные инвестиционные возможности. Современная архитектура и стильные брендированные резиденции формируют атмосферу элегантности и уюта, а продуманная инфраструктура обеспечивает жильцам безупречный уровень сервиса.

Пятизвездочный сервис и выгодные инвестиции — жители комплекса смогут наслаждаться первоклассными удобствами, включая бассейн с лаундж-зоной, фитнес-центр, СПА, рестораны и круглосуточное обслуживание. Высокий уровень отделки и эксклюзивное обслуживание делают Affini by HAMRK проектом, который меняет представление о городской недвижимости. А сдача комплекса уже в этом году открывает уникальные возможности для инвесторов, предлагая сочетание престижного расположения и привлекательной стоимости.

Удобства:

Панорамный бассейн

СПА с уникальной снежной комнатой

Фитнес-зал с премиальным оборудованием

Зоны для йоги и пилатеса

Просторные лаунж-зоны и барбекю

Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.

Рассрочка

30/70 с пост-оплатой на 2,5 года

Особенности квартир

Полностью меблированные брендированные резиденции с гостиничным сервисом

Расположение и объекты поблизости

Идеальное расположение и динамичный образ жизни — Al Jaddaf стремительно развивается, становясь одним из самых востребованных районов Дубая. Здесь гармонично сочетаются деловая активность, туристическая привлекательность и уединённый комфорт. Комплекс предлагает легкий доступ к знаковым местам города: Dubai Creek, Burj Khalifa, Dubai Mall и многочисленным ресторанам, паркам и прогулочным зонам. Отличная транспортная доступность делает Affini by HAMRK идеальным местом как для жизни, так и для сдачи в аренду.