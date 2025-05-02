Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Violet 3 с пляжем и спортивными сооружениями, Dubai Hills 2, Дубай, ОАЭ

Violet 3 – это великолепные таунхаусы с 4 спальнями, которые гармонично сочетают в себе современное удобство и природную красоту. Каждый элемент этого жилого проекта вдохновлен цветами, создавая уникальную атмосферу, где элегантный образ жизни переплетается с жизненным комфортом. Откройте для себя уникальный стиль жизни в гармонии с природой, где каждая деталь вашего нового дома продумана до мелочей. Таунхаусы обладают роскошным интерьером, в котором преобладают естественные оттенки и утонченность. Каждый дом имеет свой частный сад рядом с домом, а также на крыше, что создает идеальное место для семейных встреч и отдыха на свежем воздухе.

В этом процветающем жилом комплексе вас ждет невероятное разнообразие активностей. Для любителей водного отдыха здесь есть "Водный городок" со множеством аттракционов: пляж Malibu, волновой бассейн, зоны для игр с водными эффектами и даже ленивый поток для тех, кто предпочитает расслабляющий отдых. Кроме того, предлагается широкий выбор спортивных объектов — беговые и велосипедные дорожки, площадки для крикета и баскетбола, идеальные для активных людей всех возрастов. На территории комплекса также создано множество мест для семейного досуга: сад дзен, лабиринт, детские игровые площадки, контактный зоопарк и парк для выгула ваших питомцев. Уникальные развлекательные возможности, включая индивидуальные горные стенки и игровые зоны для детей, делают это место идеальным для активного, но безопасного отдыха.

Тренажерный зал

Беговые и велодорожки

Детские игровые площадки

Большое количество парковых зон

Баскетбольная и крикет площадки

Парк для выгула собак

Контактный зоопарк

Сад дзен

Бассейн

Dubai Hills Mall – 38 минут

Downtown Dubai – 38 минут

Dubai Marina – 35 минут

Dubai Int. Airports – 30 минут

District 2020 – 30 минут

Burj Al Arab – 40 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости