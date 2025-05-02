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  3. Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Violet 3 с пляжем и спортивными сооружениями, Dubai Hills 2, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Violet 3 с пляжем и спортивными сооружениями, Dubai Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$646,648
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3
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Описание Описание
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ID: 21063
ID новостройки на Realting
In CRM: 2388338
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Violet 3 – это великолепные таунхаусы с 4 спальнями, которые гармонично сочетают в себе современное удобство и природную красоту. Каждый элемент этого жилого проекта вдохновлен цветами, создавая уникальную атмосферу, где элегантный образ жизни переплетается с жизненным комфортом. Откройте для себя уникальный стиль жизни в гармонии с природой, где каждая деталь вашего нового дома продумана до мелочей. Таунхаусы обладают роскошным интерьером, в котором преобладают естественные оттенки и утонченность. Каждый дом имеет свой частный сад рядом с домом, а также на крыше, что создает идеальное место для семейных встреч и отдыха на свежем воздухе.

В этом процветающем жилом комплексе вас ждет невероятное разнообразие активностей. Для любителей водного отдыха здесь есть "Водный городок" со множеством аттракционов: пляж Malibu, волновой бассейн, зоны для игр с водными эффектами и даже ленивый поток для тех, кто предпочитает расслабляющий отдых. Кроме того, предлагается широкий выбор спортивных объектов — беговые и велосипедные дорожки, площадки для крикета и баскетбола, идеальные для активных людей всех возрастов. На территории комплекса также создано множество мест для семейного досуга: сад дзен, лабиринт, детские игровые площадки, контактный зоопарк и парк для выгула ваших питомцев. Уникальные развлекательные возможности, включая индивидуальные горные стенки и игровые зоны для детей, делают это место идеальным для активного, но безопасного отдыха.

Удобства и оснащение в доме
  • Тренажерный зал
  • Беговые и велодорожки
  • Детские игровые площадки
  • Большое количество парковых зон
  • Баскетбольная и крикет площадки
  • Парк для выгула собак
  • Контактный зоопарк
  • Сад дзен
  • Бассейн
Расположение и объекты поблизости
  • Dubai Hills Mall – 38 минут
  • Downtown Dubai – 38 минут
  • Dubai Marina – 35 минут
  • Dubai Int. Airports – 30 минут
  • District 2020 – 30 минут
  • Burj Al Arab – 40 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Violet 3 с пляжем и спортивными сооружениями, Dubai Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$646,648
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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