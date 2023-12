Terra Golf Collection by Taraf

Дубай, ОАЭ

от €8,95 млн

Сдача в: 2025

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Gems Estates – новейшая коллекция вилл класса ультра-люкс от DAMAC Properties, расположенная в элитном районе с премиальными удобствами DAMAC Hills. Застройщик реализует проект совместно с культовыми брендами из мира моды и дизайна – это первое в истории сотрудничество легендарного Cavalli и ювелирного дома de GRISOGONO. Во всех резиденциях есть балконы и террасы, спальня для горничной с собственной ванной, а также патио и крытые парковки на несколько машиномест. В виллах с 5 спальнями одна из них может использоваться в качестве игровой комнаты. Также в этом типе резиденций предусмотрена библиотека. Одна из главных особенностей Gems Estates – уникальный дизайн, благодаря которому каждая из вилл будет представлять собой полноценное произведение искусства. Благородные темные экстерьеры от de GRISOGONO, вдохновленные сиянием черных бриллиантов в изысканной оправе, будут эффектно подчеркиваться золотыми элементами и тщательно продуманной подсветкой. При этом большие окна c видом на зеленые поля для гольфа призваны усилить ощущение простора. Эксклюзивные интерьеры, разработанные Cavalli, будут сочетать в себе роскошный блеск драгоценностей и безграничную свободу мира диких джунглей, которые воплотятся в деревянных элементах и изящных анималистичных принтах. Особую изысканность помещениям придадут гладкие и изогнутые текстуры в сочетании с темными деталями. Резиденты Gems Estates получат доступ к развитой инфраструктуре комьюнити DAMAC Hills, включая следующие объекты для роскошного отдыха: - волновой бассейн Malibu Bay площадью 2,3 тыс. кв. м с белоснежным пляжем и услугами F&B; - гольф-клуб Trump International Golf Club с 18-луночным чемпионским полем, спроектированным всемирно известным архитектором Гилом Хансом, академией Trump Dubai Golf Performance Academy, клубным домом, единственным в эмирате - гольф-симулятором TrackMan, рестораном и другими удобствами; - баскетбольный, волейбольный и теннисный корты, футбольное и крикетное поля; - каток; - конюшня и зооферма; - скейт-парк; - озера и пруды. Расположение: Жилой комплекс Gems Estates будет построен на границе DAMAC Hills, рядом с автомагистралями Hessa Street, Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Emirates Road. Благодаря такому стратегическому расположению резиденты вилл смогут легко добраться до популярных локаций Дубая на личном автомобиле или общественном транспорте: в 5 минутах ходьбы от комплекса находится автобусная остановка Damac Hills, Golf Promenade 5A. Что касается знаковых достопримечательностей, развлечений, бизнес-зон и аэропортов Дубая, то путь на машине до них займет: - 15 минут – Global Village; - 20 минут – Dubai Marina, Burj Al Arab; - 25 минут – Business Bay, Downtown Dubai, Международный аэропорт Al Maktoum (DWC); - 30 минут – Международный аэропорт Дубая (DXB). В радиусе 5–10 минут езды от Gems Estates расположены следующие социально значимые объекты: - школы Jebel Ali School и South View School Dubai; - детские сады CreaKids Nursery DAMAC Hills, Blossom DAMAC Hills, Blossom Mudon Nursery Dubai, The Wonder Years Nursery – Remraam Community; - больницы Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City и Aster Medical Center; - общественный центр DAMAC Hills Community Center; - супермаркеты Viva Supermarket, Spinneys и Carrefour. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!