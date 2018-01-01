  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Terra Golf Collection by Taraf

Terra Golf Collection by Taraf

Дубай, ОАЭ
от
€1,82 млн
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ОГРАНИЧЕННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ТвинВиллы

84 изысканные виллы, органично интегрированные в ландшафт
пышные пейзажи существующего престижного поля для гольфа.
Ощутите воплощение современного дизайна,
функциональность и эксклюзивность

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла SeaRenity
Дубай, ОАЭ
от
€33,09 млн
Таунхаус Terra Golf Collection by Taraf
Дубай, ОАЭ
от
€1,82 млн
Вилла Jouri Hills
Дубай, ОАЭ
от
€1,25 млн
Вилла 4BR | Malta | Damac Lagoon
Дубай, ОАЭ
от
€443,000
Вилла Amara
Дубай, ОАЭ
от
€44,54 млн
Вы просматриваете
Terra Golf Collection by Taraf
Дубай, ОАЭ
от
€1,82 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Вилла 4 & 5 Bedroom Villas
Вилла 4 & 5 Bedroom Villas
Дубай, ОАЭ
от
€1,99 млн
Сдача в: 2026
Застройщик: Sobha Realty
Великолепный комплекс Sobha Reserve в Вади-Аль-Сафа-2, Дубайланд, в котором собрана коллекция фирменных вилл с 4 и 5 спальнями от Sobha Group, оснащенных частными удобствами и удобствами фирменного стиля. Ультраклассическая жизнь среди Дубайланда, где вы со своей семьей можете заниматься различными видами спорта и получать удовольствие, удивительное оборудование и удобства, чтобы дополнить ваши усилия в этом месте. Свободно участвуйте в различных мероприятиях, включая спортивные и развлекательные элементы мирового класса, играя и бегая, делая вашу любящую связь сильнее, чем когда-либо, проводя время с любимыми. Это место, где первоклассные удобства позволяют вам испытать современный образ жизни с помощью разнообразных водных развлечений и спорта. Исключительные забавные элементы и запас эксклюзивных удобств. Место очаровательно по сути, отражая в его чудесных вибрациях природы и современности. Маяк совершенства, который заставляет ваше внутреннее ядро предлагать и погружаться в веселье, которое всегда было во сне. Сожми себя и омолодись сотнями участков водных видов спорта и развлечений, где время летит как ветер. Действительно удивительная индивидуальная разработка, которая отвечает потребностям каждого пользователя с комфортом и удобством. Разработка поставляется вместе с различными удобствами и услугами. Клубный дом здесь загружен множеством исключительных удобств, чтобы предоставить вам практически все развлечения, развлечения, развлечения, спортивные состязания в помещении и все такое. Приходите и погрузитесь в целостное сообщество, которое известно своим превосходным зеленым миром и первоклассными услугами, зонами отдыха, розничной торговлей и всем этим на пороге.
Вилла Palma Residences, PALM JUMEIRAH
Вилла Palma Residences, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
от
€3,81 млн
Агентство: Coin real estate group
технические характеристики Тип - Пляжная вилла Размер - 3412 кв. Футов Количество спален - 5 спальных мест Количество ванных комнат - 5 баня 25 минут от центра города 28 минут от аэропорта без мебели Ссылка №. COIN-PRPJ-42 особенности Большой участок с большим количеством места для пейзажа и создания бассейна 5 спален + комната горничной Прямой доступ к пляжу из сада Самое востребованное сообщество Рестораны Club Vista Mare доступны пешком Общее отличное состояние   О районе Palma Residences - это коллекция больших вилл и таунхаусов в Palm Jumeirah. Архипелаг в форме финиковой пальмы - это популярный жилой адрес и туристическая точка в Дубае. Здесь вы найдете роскошные свойства и 5-звездочные пляжные курорты.   Эти дома могут похвастаться современной архитектурой со стеклом. Кроме того, большие окна и балконы позволяют жителям наслаждаться живописным видом в любое время дня. Это сообщество вилл находится на востоке от Пальм Джумейра и связано с западом через Крессент-роуд. Он находится ближе к основному стволу и дает прямой доступ к удобствам в непосредственной близости.  
Вилла Gems Estates
Вилла Gems Estates
Дубай, ОАЭ
от
€8,95 млн
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Gems Estates – новейшая коллекция вилл класса ультра-люкс от DAMAC Properties, расположенная в элитном районе с премиальными удобствами DAMAC Hills. Застройщик реализует проект совместно с культовыми брендами из мира моды и дизайна – это первое в истории сотрудничество легендарного Cavalli и ювелирного дома de GRISOGONO. Во всех резиденциях есть балконы и террасы, спальня для горничной с собственной ванной, а также патио и крытые парковки на несколько машиномест. В виллах с 5 спальнями одна из них может использоваться в качестве игровой комнаты. Также в этом типе резиденций предусмотрена библиотека. Одна из главных особенностей Gems Estates – уникальный дизайн, благодаря которому каждая из вилл будет представлять собой полноценное произведение искусства. Благородные темные экстерьеры от de GRISOGONO, вдохновленные сиянием черных бриллиантов в изысканной оправе, будут эффектно подчеркиваться золотыми элементами и тщательно продуманной подсветкой. При этом большие окна c видом на зеленые поля для гольфа призваны усилить ощущение простора. Эксклюзивные интерьеры, разработанные Cavalli, будут сочетать в себе роскошный блеск драгоценностей и безграничную свободу мира диких джунглей, которые воплотятся в деревянных элементах и изящных анималистичных принтах. Особую изысканность помещениям придадут гладкие и изогнутые текстуры в сочетании с темными деталями. Резиденты Gems Estates получат доступ к развитой инфраструктуре комьюнити DAMAC Hills, включая следующие объекты для роскошного отдыха: - волновой бассейн Malibu Bay площадью 2,3 тыс. кв. м с белоснежным пляжем и услугами F&B; - гольф-клуб Trump International Golf Club с 18-луночным чемпионским полем, спроектированным всемирно известным архитектором Гилом Хансом, академией Trump Dubai Golf Performance Academy, клубным домом, единственным в эмирате - гольф-симулятором TrackMan, рестораном и другими удобствами; - баскетбольный, волейбольный и теннисный корты, футбольное и крикетное поля; - каток; - конюшня и зооферма; - скейт-парк; - озера и пруды. Расположение: Жилой комплекс Gems Estates будет построен на границе DAMAC Hills, рядом с автомагистралями Hessa Street, Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Emirates Road. Благодаря такому стратегическому расположению резиденты вилл смогут легко добраться до популярных локаций Дубая на личном автомобиле или общественном транспорте: в 5 минутах ходьбы от комплекса находится автобусная остановка Damac Hills, Golf Promenade 5A. Что касается знаковых достопримечательностей, развлечений, бизнес-зон и аэропортов Дубая, то путь на машине до них займет: - 15 минут – Global Village; - 20 минут – Dubai Marina, Burj Al Arab; - 25 минут – Business Bay, Downtown Dubai, Международный аэропорт Al Maktoum (DWC); - 30 минут – Международный аэропорт Дубая (DXB). В радиусе 5–10 минут езды от Gems Estates расположены следующие социально значимые объекты: - школы Jebel Ali School и South View School Dubai; - детские сады CreaKids Nursery DAMAC Hills, Blossom DAMAC Hills, Blossom Mudon Nursery Dubai, The Wonder Years Nursery – Remraam Community; - больницы Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City и Aster Medical Center; - общественный центр DAMAC Hills Community Center; - супермаркеты Viva Supermarket, Spinneys и Carrefour. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!
Realting.com
Перейти