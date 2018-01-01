Terra Golf Collection by Taraf

Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
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Gems Estates – новейшая коллекция вилл класса ультра-люкс от DAMAC Properties, расположенная в элитном районе с премиальными удобствами DAMAC Hills. Застройщик реализует проект совместно с культовыми брендами из мира моды и дизайна – это первое в истории сотрудничество легендарного Cavalli и ювелирного дома de GRISOGONO.
Во всех резиденциях есть балконы и террасы, спальня для горничной с собственной ванной, а также патио и крытые парковки на несколько машиномест. В виллах с 5 спальнями одна из них может использоваться в качестве игровой комнаты. Также в этом типе резиденций предусмотрена библиотека.
Одна из главных особенностей Gems Estates – уникальный дизайн, благодаря которому каждая из вилл будет представлять собой полноценное произведение искусства. Благородные темные экстерьеры от de GRISOGONO, вдохновленные сиянием черных бриллиантов в изысканной оправе, будут эффектно подчеркиваться золотыми элементами и тщательно продуманной подсветкой. При этом большие окна c видом на зеленые поля для гольфа призваны усилить ощущение простора.
Эксклюзивные интерьеры, разработанные Cavalli, будут сочетать в себе роскошный блеск драгоценностей и безграничную свободу мира диких джунглей, которые воплотятся в деревянных элементах и изящных анималистичных принтах. Особую изысканность помещениям придадут гладкие и изогнутые текстуры в сочетании с темными деталями.
Резиденты Gems Estates получат доступ к развитой инфраструктуре комьюнити DAMAC Hills, включая следующие объекты для роскошного отдыха:
- волновой бассейн Malibu Bay площадью 2,3 тыс. кв. м с белоснежным пляжем и услугами F&B;
- гольф-клуб Trump International Golf Club с 18-луночным чемпионским полем, спроектированным всемирно известным архитектором Гилом Хансом, академией Trump Dubai Golf Performance Academy, клубным домом, единственным в эмирате - гольф-симулятором TrackMan, рестораном и другими удобствами;
- баскетбольный, волейбольный и теннисный корты, футбольное и крикетное поля;
- каток;
- конюшня и зооферма;
- скейт-парк;
- озера и пруды.
Расположение:
Жилой комплекс Gems Estates будет построен на границе DAMAC Hills, рядом с автомагистралями Hessa Street, Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Emirates Road. Благодаря такому стратегическому расположению резиденты вилл смогут легко добраться до популярных локаций Дубая на личном автомобиле или общественном транспорте: в 5 минутах ходьбы от комплекса находится автобусная остановка Damac Hills, Golf Promenade 5A.
Что касается знаковых достопримечательностей, развлечений, бизнес-зон и аэропортов Дубая, то путь на машине до них займет:
- 15 минут – Global Village;
- 20 минут – Dubai Marina, Burj Al Arab;
- 25 минут – Business Bay, Downtown Dubai, Международный аэропорт Al Maktoum (DWC);
- 30 минут – Международный аэропорт Дубая (DXB).
В радиусе 5–10 минут езды от Gems Estates расположены следующие социально значимые объекты:
- школы Jebel Ali School и South View School Dubai;
- детские сады CreaKids Nursery DAMAC Hills, Blossom DAMAC Hills, Blossom Mudon Nursery Dubai, The Wonder Years Nursery – Remraam Community;
- больницы Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City и Aster Medical Center;
- общественный центр DAMAC Hills Community Center;
- супермаркеты Viva Supermarket, Spinneys и Carrefour.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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