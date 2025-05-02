  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая резиденция Enaya Residences с бассейнами и коворкингом рядом с Дубай Марина, JVT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Enaya Residences с бассейнами и коворкингом рядом с Дубай Марина, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$289,673
;
19
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21034
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387924
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Enaya Residences – новый жилой проект, расположенный в живописном районе JVT. Этот проект сочетает в себе элегантность и удобство. К приобретению доступны квартиры с 1-2 спальнями. Все резиденции продуманы до мелочей и соответствуют самым высоким стандартам современного жилья. Каждая квартира оснащена всеми необходимыми удобствами, которые подарят вам уединение и вдохновение, будь то работа из дома или реализация творческих увлечений. Для тех, кто ценит функциональность, есть возможность выбрать квартиру с кабинетом, что создает идеальные условия для продуктивной работы или хобби. Интерьеры выполнены с акцентом на современные эстетические решения, что гармонично вписывается в стиль жизни жителей.

Преимущества покупки в Enaya Residences заключаются не только в высоком качестве жизни, но и в привлекательном, гибком плане рассрочки. Приобретите квартиру всего с 5% первоначального взноса, 55% от стоимости вы выплатите во время строительства, а оставшиеся 40% можно будет внести в течение 40 месяцев в виде ежемесячных платежей (1%).

Жители Enaya Residences смогут наслаждаться всеми преимуществами жилого комплекса. Вам доступны все необходимые удобства для комфортной жизни, что позволяет сосредоточиться на важном. Фитнес-зал предлагает разнообразные возможности для поддержания физической активности. Падел-корт – это отличное место для занятий спортом на свежем воздухе. Бассейн для детей – это безопасное и веселое место для активного отдыха. С мелкой глубиной и игровыми элементами, такими как водные горки, он обеспечивает детям возможность весело проводить время под присмотром родителей. Коворкинг предоставляет жителям удобное пространство для работы и творчества. Круглосуточная безопасность в проекте обеспечивает жителям чувство защищенности и спокойствия. Современные системы видеонаблюдения охватывают ключевые зоны, что позволяет оперативно реагировать на любые инциденты.

Удобства

  • круглосуточная охрана
  • коворкинг
  • фитнес-зал
  • бассейны для взрослых и детей
  • падел-корт
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в спокойной и уютной обстановке, но при этом в непосредственной близости от основных достопримечательностей города:

  • Dubai Marina – 15 минут
  • Mall of the Emirates – 19 минут
  • Palm Jumeirah – 20 минут
  • Business Bay – 23 минуты
  • Burj Al Arab – 24 минуты
  • Dubai Mall – 25 минут
  • Airport Maktoum Al – 30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Trussardi Residences
Дубай, ОАЭ
от
$416,201
Жилой комплекс ANANDA RESIDENCES
Дубай, ОАЭ
от
$170,000
Жилой комплекс Venice
Дубай, ОАЭ
от
$163,288
Жилой комплекс Twin Clouds
Дубай, ОАЭ
от
$451,638
Жилой комплекс Park View
Абу-Даби, ОАЭ
от
$197,659
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Enaya Residences с бассейнами и коворкингом рядом с Дубай Марина, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$289,673
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Kempinski Residences The Creek с бассейном, спа-центром и панорамным видом, Dubai Healthcare City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Kempinski Residences The Creek с бассейном, спа-центром и панорамным видом, Dubai Healthcare City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,99 млн
Предлагаются меблированные апартаменты с просторными террасами и балконами и панорамными видами. Резиденция в стиле авангард располагает панорамным видом, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной, парковкой, открытым бассейном, спа-центром, тренажерным залом, студией йоги, спортивными площ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Maison Elysee 3
Жилой комплекс Maison Elysee 3
Дубай, ОАЭ
от
$179,690
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 35
Прекрасные апартаменты в новом комплексе Maison Elysee 3 в районе Jumeirah Village Circle (JVC)! Высокий доход от сдачи в аренду! Полностью меблированная кухня с техникой! Множество удобств для комфортной жизни! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: с…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс The Paragon
Жилой комплекс The Paragon
Дубай, ОАЭ
от
$629,887
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 23
Площадь 149–245 м²
2 объекта недвижимости 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты The Paragon с выгодной локацией и главным экономическим центром Дубая с 1 спальней. Хотите приобрести апартаменты с удобной локацие…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации