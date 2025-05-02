Жилой комплекс Новая резиденция Enaya Residences с бассейнами и коворкингом рядом с Дубай Марина, JVT, Дубай, ОАЭ

Enaya Residences – новый жилой проект, расположенный в живописном районе JVT. Этот проект сочетает в себе элегантность и удобство. К приобретению доступны квартиры с 1-2 спальнями. Все резиденции продуманы до мелочей и соответствуют самым высоким стандартам современного жилья. Каждая квартира оснащена всеми необходимыми удобствами, которые подарят вам уединение и вдохновение, будь то работа из дома или реализация творческих увлечений. Для тех, кто ценит функциональность, есть возможность выбрать квартиру с кабинетом, что создает идеальные условия для продуктивной работы или хобби. Интерьеры выполнены с акцентом на современные эстетические решения, что гармонично вписывается в стиль жизни жителей.

Преимущества покупки в Enaya Residences заключаются не только в высоком качестве жизни, но и в привлекательном, гибком плане рассрочки. Приобретите квартиру всего с 5% первоначального взноса, 55% от стоимости вы выплатите во время строительства, а оставшиеся 40% можно будет внести в течение 40 месяцев в виде ежемесячных платежей (1%).

Жители Enaya Residences смогут наслаждаться всеми преимуществами жилого комплекса. Вам доступны все необходимые удобства для комфортной жизни, что позволяет сосредоточиться на важном. Фитнес-зал предлагает разнообразные возможности для поддержания физической активности. Падел-корт – это отличное место для занятий спортом на свежем воздухе. Бассейн для детей – это безопасное и веселое место для активного отдыха. С мелкой глубиной и игровыми элементами, такими как водные горки, он обеспечивает детям возможность весело проводить время под присмотром родителей. Коворкинг предоставляет жителям удобное пространство для работы и творчества. Круглосуточная безопасность в проекте обеспечивает жителям чувство защищенности и спокойствия. Современные системы видеонаблюдения охватывают ключевые зоны, что позволяет оперативно реагировать на любые инциденты.

Удобства

круглосуточная охрана

коворкинг

фитнес-зал

бассейны для взрослых и детей

падел-корт

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в спокойной и уютной обстановке, но при этом в непосредственной близости от основных достопримечательностей города: