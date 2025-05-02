Жилой комплекс Новая резиденция Primero Residences с бассейном и коворкингом, Jumeirah park, Дубай, ОАЭ

Primero Residences – жилой комплекс от Main Realty, который станет жемчужиной района Al Furjan. Этот проект включает в себя изысканное 19-этажное здание, где представлены роскошные апартаменты с 1-3 спальнями. Среди особенностей можно выделить просторную планировку и частные бассейны на балконах. Внутренний дизайн продуман до мельчайших деталей, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный комфорт и функциональность. Кухни оснащены бытовой техникой Bosch и другими известными брендами.

Жители Primero Residences смогут наслаждаться широким спектром удобств, среди которых общий бассейн, детская игровая площадка и спортивный зал – все это направлено на то, чтобы сделать жизнь резидентов комфортной и беззаботной.

Окончание строительства - июнь 2026 года.

Кухонная мебель

Бытовая техника (встроенная стильная машина с сушилкой, холодильник, газовый духовой шкаф и варочная панель)

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Рассрочка:

на 5 лет (60/40):

10% – бронь (май 2024)

10% – первый платеж (июнь 2024)

10% – второй платеж (октябрь 2024)

10% – третий платеж (февраль 2025)

5% – четвертый платеж (июль 2025)

5% – пятый платеж (октябрь 2025)

10% – во время сдачи объекта (конец 2026)

1% – после сдачи объекта (ежемесячно в течение 35 месяцев)

5% – последний платеж (июнь 2029).

на 2 года (50/50):

10% – бронь (май 2024)

10% – первый платеж (июнь 2024)

10% – второй платеж (октябрь 2024)

10% – третий платеж (февраль 2025)

5% – четвертый платеж (июль 2025)

5% – пятый платеж (октябрь 2025)

50% – во время сдачи объекта

Расположение и объекты поблизости

Primero Residences расположен в Дубае, он предлагает превосходную транспортную доступность, близость к пляжам, крупным торговым центрам и разветвленную инфраструктуру: