Жилой комплекс Новая резиденция Primero Residences с бассейном и коворкингом, Jumeirah park, Дубай, ОАЭ

Primero Residences – жилой комплекс от Main Realty, который станет жемчужиной района Al Furjan. Этот проект включает в себя изысканное 19-этажное здание, где представлены роскошные апартаменты с 1-3 спальнями. Среди особенностей можно выделить просторную планировку и частные бассейны на балконах. Внутренний дизайн продуман до мельчайших деталей, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный комфорт и функциональность. Кухни оснащены бытовой техникой Bosch и другими известными брендами.
Жители Primero Residences смогут наслаждаться широким спектром удобств, среди которых общий бассейн, детская игровая площадка и спортивный зал – все это направлено на то, чтобы сделать жизнь резидентов комфортной и беззаботной.
Окончание строительства - июнь 2026 года.Удобства и оснащение в доме
Рассрочка:
на 5 лет (60/40):
на 2 года (50/50):
Primero Residences расположен в Дубае, он предлагает превосходную транспортную доступность, близость к пляжам, крупным торговым центрам и разветвленную инфраструктуру: