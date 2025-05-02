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Жилой комплекс Новая резиденция Primero Residences с бассейном и коворкингом, Jumeirah park, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$312,940
14.04.2025
$311,569
13.04.2025
$311,752
12.04.2025
$312,913
11.04.2025
$319,986
10.04.2025
$321,291
09.04.2025
$322,903
08.04.2025
$322,702
06.04.2025
$322,893
05.04.2025
$319,953
04.04.2025
$324,226
03.04.2025
$327,820
02.04.2025
$327,132
01.04.2025
$326,392
30.03.2025
$325,392
29.03.2025
$327,823
28.03.2025
$329,018
27.03.2025
$327,865
26.03.2025
$327,661
25.03.2025
$326,540
24.03.2025
$325,423
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9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19820
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373621
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Primero Residences – жилой комплекс от Main Realty, который станет жемчужиной района Al Furjan. Этот проект включает в себя изысканное 19-этажное здание, где представлены роскошные апартаменты с 1-3 спальнями. Среди особенностей можно выделить просторную планировку и частные бассейны на балконах. Внутренний дизайн продуман до мельчайших деталей, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный комфорт и функциональность. Кухни оснащены бытовой техникой Bosch и другими известными брендами.

Жители Primero Residences смогут наслаждаться широким спектром удобств, среди которых общий бассейн, детская игровая площадка и спортивный зал – все это направлено на то, чтобы сделать жизнь резидентов комфортной и беззаботной.

Окончание строительства - июнь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель
  • Бытовая техника (встроенная стильная машина с сушилкой, холодильник, газовый духовой шкаф и варочная панель)
Преимущества

Рассрочка:

на 5 лет (60/40):

  • 10% – бронь (май 2024)
  • 10% – первый платеж (июнь 2024)
  • 10% – второй платеж (октябрь 2024)
  • 10% – третий платеж (февраль 2025)
  • 5% – четвертый платеж (июль 2025)
  • 5% – пятый платеж (октябрь 2025)
  • 10% – во время сдачи объекта (конец 2026)
  • 1% – после сдачи объекта (ежемесячно в течение 35 месяцев)
  • 5% – последний платеж (июнь 2029).

на 2 года (50/50):

  • 10% – бронь (май 2024)
  • 10% – первый платеж (июнь 2024)
  • 10% – второй платеж (октябрь 2024)
  • 10% – третий платеж (февраль 2025)
  • 5% – четвертый платеж (июль 2025)
  • 5% – пятый платеж (октябрь 2025)
  • 50% – во время сдачи объекта
Расположение и объекты поблизости

Primero Residences расположен в Дубае, он предлагает превосходную транспортную доступность, близость к пляжам, крупным торговым центрам и разветвленную инфраструктуру:

  • IBN Battuta Mall – 5 минут
  • Станция метро “Discovery Garden” – 10 минут
  • Blue Waters – 10 минут
  • Burj Al Arab – 10 минут
  • Palm Jumeirah – 15 минут
  • Dubai Marina – 20 минут
  • Al Maktoum International Airport – 20 минут
  • Mall of the Emirates – 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Primero Residences с бассейном и коворкингом, Jumeirah park, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$312,940
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