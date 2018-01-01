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Сервисные апартаменты в отеле Opus от Omniyat, для получения резидентской визы и арендного дохода, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€3,03 млн
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12
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О комплексе

Предлагаются элитные меблированные апартаменты с полным обслуживанием.

Жилой комплекс включает квартиры с 1 и 2 спальнями и располагает открытым бассейном, фитнес-центром, рестораном, спа, парковкой, круглосуточным консьерж-сервисом.

Резиденция представляет собой одно из последних зданий, спроектированных Захой Хадид при жизни. Заха Хадид — одна из самых талантливых архитекторов нашего времени и первая женщина, получившая Притцкеровскую премию — аналог Нобелевской премии в сфере архитектуры. Квартиры, продающиеся в этом доме, обставлены по проекту архитектора. Вся мебель была выбрана лично Захой Хадид.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Стоимость - от 873 000 долларов США (3 205 000 дирхам).

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 22 минутах ходьбы от театра Dubai Opera, знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа и Дубай Молла, который является одним из крупнейших торговых центров в мире. Также в пешей доступности находится множество кафе и ресторанов, парков и супермаркетов, а также торговый центр Bay Avenue Mall.

  • Торговый центр Bay Avenue Mall — 5 минут
  • Dubai Opera — 5 минут
  • Дубай Молл и Бурдж-Халифа — 6 минут
  • Палм-Джумейра — 18 минут
  • Дубай Марина — 19 минут
  • Аэропорт — 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Сервисные апартаменты в отеле Opus от Omniyat, для получения резидентской визы и арендного дохода, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€3,03 млн
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