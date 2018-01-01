Сервисные апартаменты в отеле Opus от Omniyat, для получения резидентской визы и арендного дохода, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Цена по запросу

Сдача в: 2025

Viewz by Danube — новый ультрароскошный проект, состоящий из двух башен, возвышающихся на 50+ этажей. Между собой на вершине комплекса их свяжет изысканный Sky Bridge. Строительство ведется подразделением компании Danube Group — Danube Properties. В разработке неповторимого дизайна примет участие Aston Martin — всемирно известный производитель спортивных автомобилей. Завершение строительства планируется во втором квартале 2026 года. Все резиденции будут полностью меблированы — будущие владельцы смогут сразу же после передачи проекта наслаждаться непревзойденным комфортом и роскошью. К покупке в жилом комплексе Viewz предлагаются эксклюзивные студии, президентские сьюты с одной спальней, апартаменты с 1–3 спальнями и ограниченная коллекция изысканных Sky Villas с собственным бассейном, расположенная на последних этажах. В президентских сьютах и апартаментах с 2-3 спальнями также предусмотрены частные бассейны. Собственники могут самостоятельно выбрать один из вариантов привилегированного дизайна будущего жилья от Aston Martin. Эксклюзивные шикарные гостиные и спальни с панорамными окнами очаруют всех с первого взгляда.