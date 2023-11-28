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Квартиры-студии в Украине

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Киев, Украина
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/6
€55,666
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Студия 1 спальня в Киев, Украина
Студия 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 8/20
SF-2-759-083 Продам 1к квартиру в теплом доме! Здесь всегда есть свет) Квартира укомплекто…
€28,746
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Параметры недвижимости в Украине

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