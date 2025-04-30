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Частные дома с террасой в Дубае, ОАЭ

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7 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 316 м²
Этаж 2/2
Ibiza at DAMAC Lagoons — новый жилой комплекс от компании DAMAC Properties, предлагающий тау…
$1,17 млн
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RCST Real Estate
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов Park Greens с большим парком и пляжем, Damac Hills, Дубай, ОАЭ Пр…
$748,568
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Greenville by Emaar – Современная семейная жизнь в Emaar South современный дизайн и приро…
$944,464
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RCST Real Estate
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RCST RCST
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Greenville by Emaar – Современная семейная жизнь в Emaar South Greenville by Emaar – это …
$1,08 млн
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
DAMAC Islands — это новый мастер-планированный жилой комплекс от компании DAMAC Properties, …
$646,387
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RCST Real Estate
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Вилла 9 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 9 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл Hartland II Villas с международной школой и зелеными зонами, Nad Al S…
$15,14 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Приветствую ! Отличное предложение: стартует продажа таунхаусов с 3 и 4 спальнями от надеж…
$736,986
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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