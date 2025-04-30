Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Частные дома с гаражом в Дубае, ОАЭ

виллы
220
особняки
6
таунхаусы
83
дуплексы
13
68 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 445 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$1,29 млн
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$3,19 млн
Оставить заявку
Вилла 15 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 15 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 541 м²
Количество этажей 4
Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника с…
$16,94 млн
Оставить заявку
RCST RCST
Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
$336,508
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дом 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Arabian Ranches 3 — новый генеральный проект Emaar Properties в Дубае. Его первые две фазы, …
$712,330
Оставить заявку
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 371 м²
Количество этажей 2
$1,45 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 463 м²
Количество этажей 3
Six Senses The Palm - это захватывающий дух роскошный проект, расположенный на Пальме Джумей…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижи…
$1,66 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 533 м²
Количество этажей 2
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$2,65 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 287 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$587,802
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 436 м²
This villa is a luxurious property with five bedrooms and a maid's room. It has a private sw…
$2,45 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Площадь 532 м²
Количество этажей 3
$2,12 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Дом 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
DAMAC Lagoons — это красивый средиземноморский курорт. жилой комплекс, недалеко от DAMAC Hi…
$676,712
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясающий жилой проект…
$1,24 млн
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
$151,370
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижи…
$1,34 млн
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Дом 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 4 181 м²
Количество этажей 3
Emirates Hills Акция: Распродажа Категория: Вилла Подлокация: Раздел L Спальных мест: …
$46,58 млн
Оставить заявку
Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Площадь 243 м²
Nad Al Sheba Gardens — коллекция вилл и таунхаусов, окруженных пышными парками в районе Nad …
$2,75 млн
Оставить заявку
Вилла 15 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 15 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 541 м²
Количество этажей 4
Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника с…
$16,94 млн
Оставить заявку
Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 6
Площадь 358 м²
District 11 Opal Gardens – новый комплекс с коллекцией изысканных двухэтажных вилл, а также …
$1,23 млн
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$475,347
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 090 м²
Количество этажей 3
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не…
$6,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$464,470
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 369 м²
Количество этажей 3
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижи…
$8,58 млн
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
This exquisite luxury villa boasts five bedrooms and is move-in ready, nestled within the ex…
$3,54 млн
Оставить заявку
Вилла 15 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 15 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 573 м²
Количество этажей 4
Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника с…
$16,14 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$957,374
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 9 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 646 м²
Количество этажей 3
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$3,11 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти