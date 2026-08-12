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Частные дома с бассейном в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
5
13 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Sobha Sanctuary - 4 BR таунхаус в The WillowsПросторная вилла с 4 спальнями Center Garden (T…
$1,11 млн
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Застройщик
Sobha Realty
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Таунхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Приветствую ! Отличное предложение: стартует продажа таунхаусов с 3 и 4 спальнями от надеж…
$736,986
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 915 м²
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…
$814,247
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 2
5 Кровать Отремонтированная отдельная вилла с частным бассейном и садом в Ум Сукейм 1. Очень…
$3,81 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 760 м²
Лучшие инвестиционные возможности на рынке Дубая! - Нулевая комиссия доступна: 3 & Таунхаус …
$816,698
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 705 м²
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
$1,77 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 3 237 м²
The best Quality Developer - Sobha. Top Appliances. Quiet Community. Luxurious Finishings. T…
$1,43 млн
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 700 м²
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
$1,28 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 150 м²
Независимая вилла с 5 спальнямиBUA: 4415 - 5150 кв.м. Начальная цена 3,5 дирхамов MHarmony -…
$966,476
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 6 600 м²
Гарантировано сейчас, это лучшее время для вас, чтобы инвестировать в рынок Дубая. Позвоните…
$3,13 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 9 567 м²
ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ - ПАЛМ-ЖУМЕРИИ ФРОНД (I) Расположен в идеальном месте в Пальм-Джумерии на …
$7,04 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 180 м²
Мы рады предложить этот удивительный новый таунхаус в Мейдане. Один из требовательных мест. …
$789,738
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 3 339 м²
Этаж 2/2
НЕДВИЖИМОСТЬ АЛЬ УОСЕЙЕФА - Холмы DAMAC - Брукфилд, С 2 типами: THD-5 (Пять) Спальня + Разме…
$694,424
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Типы недвижимости в Дубае

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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