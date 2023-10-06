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Дома с бассейном в Дубае, ОАЭ

Dubai Studio City
90
DAMAC Hills
52
Al Barsha South
17
Dubai Media City
17
City Of Arabia
16
Business Bay
10
Nad Al Sheba
9
Palm Jumeirah
9
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25 объектов найдено
Дом 6 спален с террасой, с бассейном, с садом в Дубай, ОАЭ
Дом 6 спален с террасой, с бассейном, с садом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Площадь 726 м²
District One, Mohammed Bin Rashid City Villa — это роскошный жилой комплекс в Дубае. Район м…
€3,15 млн
Дом 3 спальни с бассейном, с рестораном, больница в Дубай, ОАЭ
Дом 3 спальни с бассейном, с рестораном, больница
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 229 м²
Этаж 2/2
Одна из ведущих инвестиционных компаний Dubai Investments раскрыла детали реализации своего …
€681,158
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Дубай, ОАЭ
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 12
Площадь 3 069 м²
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
€82,18 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с бассейном в Дубай, ОАЭ
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с бассейном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Площадь 913 м²
Количество этажей 2
Если вы хотите стать частью самого роскошного закрытого сообщества в Дубае, то этот дом буде…
€7,55 млн
Дом 2 спальни с балконом, с бассейном, с тренажерным залом в Дубай, ОАЭ
Дом 2 спальни с балконом, с бассейном, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Площадь 335 м²
Sobha One – элитный многофункциональный мегапроект компании Sobha Realty, который был предст…
€1,01 млн
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Дубай, ОАЭ
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Площадь 1 114 м²
Количество этажей 3
Дубай известен во всем мире благодаря своей роскошной недвижимости, гостеприимству и богатом…
€2,89 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 570 м²
Два закрытых квартала Tilal Al Furjan предлагают виллы с видом на обширный Аль-Фурджан, подн…
€875,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Площадь 463 м²
Этаж 12/12
Fairmont Palm Residence South - эксклюзивный пляжный проект на берегу Palm Jumeirah. Непосре…
€2,29 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
Мы рады представить вам новый проект в Arabian Ranches III - захватывающий жилой проект, кот…
€1,11 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Lagoons Townhouses от Damac Properties - это новый архитектурный шедевр, представляющий собо…
€517,255
Вилла 4 комнаты с бассейном, с центральным отоплением, с сауной в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с бассейном, с центральным отоплением, с сауной
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 915 м²
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…
€772,062
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 9 567 м²
ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ - ПАЛМ-ЖУМЕРИИ ФРОНД (I) Расположен в идеальном месте в Пальм-Джумерии на …
€6,67 млн
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 2
5 Кровать Отремонтированная отдельная вилла с частным бассейном и садом в Ум Сукейм 1. Очень…
€3,62 млн
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с джакузи в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с джакузи
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 180 м²
Мы рады предложить этот удивительный новый таунхаус в Мейдане. Один из требовательных мест. …
€748,822
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с баней в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с баней
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 150 м²
Независимая вилла с 5 спальнямиBUA: 4415 - 5150 кв.м. Начальная цена 3,5 дирхамов MHarmony -…
€916,403
Вилла 4 комнаты с домофоном, с бассейном, с центральным отоплением в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с домофоном, с бассейном, с центральным отоплением
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 6 600 м²
Гарантировано сейчас, это лучшее время для вас, чтобы инвестировать в рынок Дубая. Позвоните…
€2,97 млн
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с центральным отоплением в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с центральным отоплением
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 760 м²
Лучшие инвестиционные возможности на рынке Дубая! - Нулевая комиссия доступна: 3 & amp; Таун…
€774,385
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 3 339 м²
Этаж 2/2
НЕДВИЖИМОСТЬ АЛЬ УОСЕЙЕФА - Холмы DAMAC - Брукфилд, С 2 типами: THD-5 (Пять) Спальня + Разме…
€658,447
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 705 м²
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
€1,68 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с телевизором в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с телевизором
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 700 м²
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
€1,21 млн
Вилла 4 комнаты с бассейном, с телевизором, с титулом на право собственности в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с бассейном, с телевизором, с титулом на право собственности
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 3 237 м²
Лучший качественный разработчик - Собха. Лучшие приборы. Тихое сообщество. Роскошные отделки…
€1,35 млн
Дом 3 комнаты с парковкой, с балконом, с бассейном в Дубай, ОАЭ
Дом 3 комнаты с парковкой, с балконом, с бассейном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Это элитный район Арабских Ранчей III. Это место, где вы и ваша семья можете расти. Есть…
€638,477
Дом 4 комнаты с балконом, с видом на море, с террасой в Дубай, ОАЭ
Дом 4 комнаты с балконом, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Отличная связь с популярными местами в городе, находясь в одном из самых популярных районов:…
€6,05 млн
Дом 3 комнаты с балконом, с бассейном, с парком в Дубай, ОАЭ
Дом 3 комнаты с балконом, с бассейном, с парком
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Количество этажей 2
Мы рады представить эту просторную, светлую виллу для покупки. 2 кровати + кабинет БУА: 169…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с бассейном, с парком, с комнатой для горничной в Дубай, ОАЭ
Дом 3 спальни с бассейном, с парком, с комнатой для горничной
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Мы рады представить эту просторную, светлую виллу для покупки. 3 кровати + кабинет + горнич…
€839,308

Типы недвижимости в Дубае

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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