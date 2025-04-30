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Частные дома около гольф-клуба в Дубае, ОАЭ

виллы
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таунхаусы
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дуплексы
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Greenville by Emaar – Современная семейная жизнь в Emaar South современный дизайн и приро…
$944,464
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Агентство
RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Greenville by Emaar – Современная семейная жизнь в Emaar South Greenville by Emaar – это …
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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