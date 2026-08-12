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Особняки в Дубае, ОАЭ

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10 объектов найдено
Особняк 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Особняк 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 805 м²
Количество этажей 4
Элитные особняки в Дубае в квартале Legends: архитектурное величие, уединенный лесной оазис …
$13,84 млн
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Особняк 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Особняк 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 643 м²
Количество этажей 4
Первоклассные особняки с 6 спальнями и сдвоенные виллы на первой линии у воды в Дубае, Акаде…
$4,44 млн
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Особняк 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Особняк 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 410 м²
Количество этажей 4
Элитные особняки в Дубае в квартале Legends: архитектурное величие, уединенный лесной оазис …
$10,73 млн
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TekceTekce
Особняк 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Особняк 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 2 335 м²
Количество этажей 4
Ультрароскошные особняки с частным бассейном, спа и кинотеатром в Дубае Расположенный в прес…
$20,52 млн
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Особняк 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Особняк 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 005 м²
Владейте этим райским уголком в самом захватывающем проекте на Пальме Джумейра, где владелец…
$14,25 млн
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Особняк 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Особняк 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 7
Площадь 2 197 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$18,12 млн
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DDA Real Estate
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Особняк 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Особняк 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 708 м²
Количество этажей 12
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$35,62 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Особняк 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Особняк 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 761 м²
Количество этажей 12
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$32,88 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Особняк 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Особняк 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 369 м²
Пусть жизнь начнется в Jouri Hills, последнем этапе в чрезвычайно популярном мега-сообществе…
$7,53 млн
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Особняк 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Особняк 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 7
Площадь 1 932 м²
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не…
$16,22 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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