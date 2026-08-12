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Дуплексы в Дубае, ОАЭ

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31 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 636 м²
Количество этажей 16
Премиальные квартиры в Дубае на побережье Дубайского водного канала Этот престижный жилой ко…
$8,96 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 152 м²
DWTN Residences от Deyaar в Downtown Dubai О проекте DWTN Residences от Deyaar DWTN Re…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Этаж 23/38
Квартиры в новом проекте с выгодной рассрочкой в Дубае, JVC Проект находится в районе Distri…
$1,12 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Этаж 7/14
Роскошные квартиры и дуплексы среди обильной зелени в Дубае Уникальный проект Legends задает…
$1,03 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 22/42
Роскошные апартаменты с качественным оснащением в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл Проект распо…
$889,060
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 62/63
Меблированные квартиры с рассрочкой платежа в Дубае, JVC Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Vi…
$735,495
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 402 м²
Количество этажей 16
Доступные квартиры с видом на залив в Джебель-Али, Дубай Проект расположен в Джебель-Али – о…
$1,49 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 2/10
Превосходные квартиры с видом на озеро в многофункциональном комплексе в Дубае Комплекс расп…
$667,373
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Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 441 м²
В восторге от демонстрации этого трехкомнатного DUPLEX в SLS Residences The Palm, недавно за…
$7,37 млн
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Дуплекс 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 310 м²
Этаж 100/100
Роскошные квартиры с возможностью рассрочки в Дубае Роскошный проект с видом на море в Дубай…
$34,47 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 291 м²
Количество этажей 14
Роскошные квартиры и дуплексы среди обильной зелени в Дубае Уникальный проект Legends задает…
$1,13 млн
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Дуплекс 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 733 м²
Этаж 13/18
Апартаменты в стиле Cavalli с персональными бассейнами в Дубае, Аль-Сафа Аль-Сафа (Al Safa) …
$11,31 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Этаж 41/44
Эксклюзивные меблированные апартаменты в рассрочку в Дубай Марина Дубай Марина (Dubai Marina…
$1,54 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 47/54
Полностью меблированные квартиры в Дубае, Мотор Сити, в рассрочку после сдачи проекта Дубай …
$1,06 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Augusta от Nshama в Town Square Dubai Augusta: динамичная жизнь в гармонии с природой …
Цена по запросу
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Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
В рамках DAMAC Bay 2 - это ультра-роскошная коллекция Skycrest, где вы можете найти роскошны…
$7,95 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Этаж 26/27
Роскошные меблированные квартиры в Дубае, JVT в проекте с wellness-концепцией Эти роскошные …
$1,40 млн
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Дуплекс 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 932 м²
Этаж 21/23
Элитные апартаменты в Дубае, Бизнес-Бэй, в проекте с первоклассной инфраструктурой Эти роско…
$21,89 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 16
Доступные квартиры с видом на залив в Джебель-Али, Дубай Проект расположен в Джебель-Али – о…
$779,371
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 52
Стильные квартиры с панорамными видами в районе Пальма Джумейра, Дубай Расположенный у входа…
$2,22 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 236 м²
Количество этажей 10
Роскошные квартиры с фирменными деталями от Versace Ceramics в районе Аль-Суфух, Дубай Аль-С…
$1,49 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 311 м²
DWTN Residences от Deyaar в Downtown Dubai О проекте DWTN Residences от Deyaar DWTN Re…
Цена по запросу
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Дуплекс 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 927 м²
Этаж 48/50
Уникальная недвижимость по проекту Cavalli с видом на море в Дубай Харбор Дубай Харбор (Duba…
$19,95 млн
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Дуплекс 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 25
Полностью меблированные квартиры под управлением LUX в рассрочку в Дубае, Бизнес-Бэй Проект …
$6,02 млн
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Дуплекс 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Количество этажей 42
Элитные апартаменты в знаковом архитектурном проекте в Даунтаун Дубай Расположенный в одном …
$11,23 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 588 м²
Этаж 1/4
Jumeirah Asora Bay — коллекция эксклюзивных резиденций на склоне холма с видом на океан О…
$12,25 млн
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Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 363 м²
Расположенный в самом сердце одного из самых престижных сообществ Дубая, этот элегантный дуп…
$2,79 млн
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Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 443 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 921 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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