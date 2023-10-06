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Дуплексы в Дубае, ОАЭ
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8
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17 объектов найдено
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Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
4
426 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€4,14 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
442 м²
Canal Crown is one of the latest high-rise tower by Damac Properties offering premium apartm…
€4,55 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
5
229 м²
3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€714,391
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
4
218 м²
3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€592,295
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
6
760 м²
Вот коллекция Orla Dorchester от Omniyat, расположенная в Palm Jumeirah, с захватывающим вид…
€17,76 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
3
232 м²
Последний жилой воплощение - Elvira в Dubai Hills Estate от Emaar Properties предлагает необ…
€1,16 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
212 м²
€825,052
Рекомендовать
Дуплекс 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
2
79 м²
€391,615
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
184 м²
€762,063
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5
439 м²
€2,50 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
405 м²
€5,88 млн
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5
425 м²
€5,61 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
201 м²
€619,557
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
152 м²
€490,483
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
279 м²
€3,21 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
186 м²
€2,14 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
204 м²
€497,574
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
недорогая
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