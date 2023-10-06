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Дуплексы в Дубае, ОАЭ

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8
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17 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€4,14 млн
Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Canal Crown is one of the latest high-rise tower by Damac Properties offering premium apartm…
€4,55 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€714,391
Дуплекс 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€592,295
Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 760 м²
Вот коллекция Orla Dorchester от Omniyat, расположенная в Palm Jumeirah, с захватывающим вид…
€17,76 млн
Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Последний жилой воплощение - Elvira в Dubai Hills Estate от Emaar Properties предлагает необ…
€1,16 млн
Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 212 м²
€825,052
Дуплекс 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 79 м²
€391,615
Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 184 м²
€762,063
Дуплекс 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 439 м²
€2,50 млн
Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 405 м²
€5,88 млн
Дуплекс 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 425 м²
€5,61 млн
Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 201 м²
€619,557
Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 152 м²
€490,483
Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 279 м²
€3,21 млн
Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 186 м²
€2,14 млн
Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 204 м²
€497,574

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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