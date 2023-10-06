Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Дубай
  5. Дома

Дома с видом на море в Дубае, ОАЭ

Dubai Studio City
90
DAMAC Hills
52
Al Barsha South
17
Dubai Media City
17
City Of Arabia
16
Business Bay
10
Nad Al Sheba
9
Palm Jumeirah
9
Показать больше
29 объектов найдено
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 271 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€5,00 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 040 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€3,25 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€892,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€800,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 м²
Количество этажей 2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,96 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 0 м²
Количество этажей 2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,96 млн
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Дубай, ОАЭ
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 12
Площадь 3 069 м²
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
€82,18 млн
Дом 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море в Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 8 750 м²
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, рас…
€8,43 млн
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Дубай, ОАЭ
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 729 м²
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
€4,34 млн
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
€606,214
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€337,395
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€143,528
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясающий жилой проект…
€1,38 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясающий жилой проект…
€1,17 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 445 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€1,22 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 287 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€557,349
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€440,406
Таунхаус 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€1,89 млн
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€665,238
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Площадь 463 м²
Этаж 12/12
Fairmont Palm Residence South - эксклюзивный пляжный проект на берегу Palm Jumeirah. Непосре…
€2,29 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с Allowed, с Tiles в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты с видом на море, с Allowed, с Tiles
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 703 м²
Великолепная недвижимость на продажу.. Основные инвестиции в рынок Дубая. Передача будет в и…
€1,23 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 705 м²
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
€1,68 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с телевизором в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с телевизором
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 700 м²
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
€1,21 млн
Дом 4 комнаты с балконом, с видом на море, с террасой в Дубай, ОАЭ
Дом 4 комнаты с балконом, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Отличная связь с популярными местами в городе, находясь в одном из самых популярных районов:…
€6,05 млн
Дом 3 комнаты с видом на море, с садом, на первой береговой линии в Дубай, ОАЭ
Дом 3 комнаты с видом на море, с садом, на первой береговой линии
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Bluewaters - место назначения с духом новаторства, смешиванием острова, набережной, живущей …
€993,777

Типы недвижимости в Дубае

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти