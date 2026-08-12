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Дома с видом на море в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
5
38 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$2,28 млн
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Дуплекс 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 636 м²
Количество этажей 16
Премиальные квартиры в Дубае на побережье Дубайского водного канала Этот престижный жилой ко…
$8,96 млн
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Дуплекс 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 310 м²
Этаж 100/100
Роскошные квартиры с возможностью рассрочки в Дубае Роскошный проект с видом на море в Дубай…
$34,47 млн
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Дуплекс 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 733 м²
Этаж 13/18
Апартаменты в стиле Cavalli с персональными бассейнами в Дубае, Аль-Сафа Аль-Сафа (Al Safa) …
$11,31 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$3,84 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 52
Стильные квартиры с панорамными видами в районе Пальма Джумейра, Дубай Расположенный у входа…
$2,22 млн
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Дуплекс 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 927 м²
Этаж 48/50
Уникальная недвижимость по проекту Cavalli с видом на море в Дубай Харбор Дубай Харбор (Duba…
$19,95 млн
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
$639,337
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
$1,27 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$957,374
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$464,470
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
$336,508
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 353 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 705 м²
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
$1,77 млн
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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Вилла 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
$151,370
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Дом в Дубай, ОАЭ
Дом
Дубай, ОАЭ
Площадь 2 044 м²
Столовые:а) Большая формальная столовая, первый этаж с подобранной книгой и ldquo; Calacatta…
$30,12 млн
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Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 443 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$1,99 млн
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 561 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 576 м²
Количество этажей 3
Six Senses The Palm - это захватывающий дух роскошный проект, расположенный на Пальме Джумей…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 703 м²
Великолепная недвижимость на продажу.. Основные инвестиции в рынок Дубая. Передача будет в и…
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$858,632
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 700 м²
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
$1,28 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$427,159
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 463 м²
Количество этажей 3
Six Senses The Palm - это захватывающий дух роскошный проект, расположенный на Пальме Джумей…
Цена по запросу
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Таунхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$701,587
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясающий жилой проект…
$1,24 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
$1,27 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 287 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$587,802
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Типы недвижимости в Дубае

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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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