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Realting.com
ОАЭ
Жилая
Дубай
Дома
Дома с видом на море в Дубае, ОАЭ
Dubai Studio City
90
DAMAC Hills
52
Al Barsha South
17
Dubai Media City
17
City Of Arabia
16
Business Bay
10
Nad Al Sheba
9
Palm Jumeirah
9
Al Manzil
8
Meydan
7
Dubai Hills
6
Dubai Knowledge Park
5
Dubai Sports City
5
Al Furjan
4
Jumeirah Lakes Towers
4
Deira
3
Jumeirah Village Circle
3
Liwan
3
Liwan Queue Point
3
Victory Heights Villages
3
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29 объектов найдено
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Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
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Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
8
7
1 271 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
7
6
1 040 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
5
426 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€892,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
352 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
7
5
1 м²
2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,96 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
6
4
0 м²
2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,96 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
12
3 069 м²
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
€82,18 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
6
6
8 750 м²
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, рас…
€8,43 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
4
729 м²
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
€4,34 млн
4
1
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
5
3
212 м²
2
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
€606,214
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
4
3
166 м²
1
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€337,395
Рекомендовать
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
2
1
69 м²
1
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€143,528
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
4
1
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
5
480 м²
2
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясающий жилой проект…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
460 м²
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясающий жилой проект…
€1,17 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
7
6
445 м²
3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€1,22 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
6
287 м²
3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€557,349
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
3
212 м²
2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€440,406
Рекомендовать
Таунхаус 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
7
2
675 м²
3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€1,89 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
2
311 м²
3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€665,238
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
7
463 м²
12/12
Fairmont Palm Residence South - эксклюзивный пляжный проект на берегу Palm Jumeirah. Непосре…
€2,29 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с Allowed, с Tiles
Дубай, ОАЭ
3
4
3 703 м²
Великолепная недвижимость на продажу.. Основные инвестиции в рынок Дубая. Передача будет в и…
€1,23 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной
Дубай, ОАЭ
4
4
4 705 м²
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
€1,68 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с телевизором
Дубай, ОАЭ
3
4
3 700 м²
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
€1,21 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с балконом, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
4
Отличная связь с популярными местами в городе, находясь в одном из самых популярных районов:…
€6,05 млн
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с видом на море, с садом, на первой береговой линии
Дубай, ОАЭ
3
Bluewaters - место назначения с духом новаторства, смешиванием острова, набережной, живущей …
€993,777
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