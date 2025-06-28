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Квартиры с видом на горы в Йозгате, Турция

Bogazliyan
11
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Выставлена на продажу полностью меблированная квартира 2+1 площадью 90 кв.м с выходом в сад.…
$109,684
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Квартира 5 комнат в Ovakent, Турция
Квартира 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 5/11
* 4+1 * 150 м2 нетто / 220 м2 брутто * 11-этажное здание * Возраст здания 0 * Северо-юго…
$157,155
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Квартира в Ovakent, Турция
Квартира
Ovakent, Турция
Новый проект  ОТ REMAX LOCA❤️? СТАРТ ПРОДАЖ!!! Квартиры планировки: ✅1+1 -  49м2 ✅2+1 …
$94,984
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