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Квартиры с гаражом в Йозгате, Турция

Bogazliyan
11
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1 объект найдено
Комната 5 комнат в Ovakent, Турция
Комната 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$826,000
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Типы недвижимости в Йозгате

двухкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Йозгате, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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