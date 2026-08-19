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Квартиры с видом на море в Трабзоне, Турция

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Ортахисар
26
Араклы
17
Yomra
7
Акчаабат
5
Квартира Удалить
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50 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Yomra, Турция
Квартира 6 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Стильные квартиры в роскошном комплексе рядом с морем в Трабзоне, Йомра Квартиры расположены…
$600,715
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 5/5
Квартиры с 4 спальнями в Трабзоне в престижном комплексе с видом на море Акъязы — один из са…
$260,426
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и отдельной кухней в Ялынджаке, Трабзон Квартиры расположены в Ялын…
$150,572
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 23
Стильные квартиры в роскошном комплексе рядом с морем в Трабзоне, Йомра Квартиры расположены…
$345,157
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Квартира 3 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Стильные квартиры в Ялынджаке, Трабзон, с возможностью оплаты в рассрочку Новые квартиры в Я…
$107,717
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Меблированная квартира с 3 спальнями в комплексе «Elit Mahal» в Трабзоне, Араклы Квартира ра…
$115,095
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 5 комнат в Акчаабат, Турция
Квартира 5 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторные квартиры в Трабзоне, район Йылдызлы, с модным дизайном Стильные квартиры в Трабзо…
$455,191
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Квартира 4 комнаты в Buzluca, Турция
Квартира 4 комнаты
Buzluca, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира с 3 спальнями на продажу в Трабзоне, Араклы, в ЖК Elit Mahal Квартира расположена в…
$115,166
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Квартира 1 комната в Ортахисар, Турция
Квартира 1 комната
Ортахисар, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и современной архитектурой в Ортахисаре, Ялынджак Эти стильные и со…
$104,242
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Квартира 5 комнат в Yomra, Турция
Квартира 5 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на природу, море и долину в Кашюстю, Трабзон Эти квартиры расположены в пре…
$172,579
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 6
Квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне в районе Ортахисар Эти современные квартиры расположе…
$72,970
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 6
Квартиры на продажу в в Ортахисаре, Конаклар в Трабзоне Конаклар – это один из молодежных ра…
$134,264
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Квартира 5 комнат в Yomra, Турция
Квартира 5 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Стильные квартиры в роскошном комплексе рядом с морем в Трабзоне, Йомра Квартиры расположены…
$410,019
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Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 10
Недвижимость с потрясающим видом на море в Йомре, Трабзон Недвижимость расположена в Кашюстю…
$171,421
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 8
Квартиры с террасами в спокойном и комфортном районе Трабзона Ялынджак Квартиры расположены …
$244,390
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 спальнями и видом на море в Трабзоне, Ортахисар Предлагаются на продажу квартир…
$156,363
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 5
Квартиры с возможностью рассрочки в Араклы, Трабзон Эти стильные квартиры расположены в элег…
$130,792
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Квартира 3 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне в районе Ортахисар Эти современные квартиры расположе…
$120,301
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 10
Квартиры в тихом районе, подходящем для семей, в Трабзоне, Ортахисар Квартиры в Ортахисаре, …
$143,436
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Просторные квартиры на продажу в комплексе в Бостанджи Предлагаемые на продажу роскошные ква…
$238,599
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Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на природу, море и долину в Кашюстю, Трабзон Эти квартиры расположены в пре…
$155,205
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и отдельной кухней в Ялынджаке, Трабзон Квартиры расположены в Ялын…
$177,212
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Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 11
Стильные квартиры в новом комплексе в Кашюстю, Трабзон Квартиры расположены в динамично разв…
$160,996
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 6
Стильные квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне, Ортахисар Эти стильные квартиры расположены…
$219,915
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Квартира 4 комнаты в Акчаабат, Турция
Квартира 4 комнаты
Акчаабат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Готовые к заселению квартиры с видом на море и природу в Трабзоне Роскошные квартиры находят…
$230,332
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$105,980
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 6
Квартиры с рассрочкой платежа в Трабзоне, Ортахисар Квартиры на продажу находятся в районе О…
$76,923
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Квартира 6 комнат в Араклы, Турция
Квартира 6 комнат
Араклы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры с видом на море в Араклы, Трабзон Квартиры расположены в жилом проект…
$144,781
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Квартира 3 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$135,515
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Квартира 3 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Квартиры с рассрочкой платежа в Трабзоне, Ортахисар Квартиры на продажу находятся в районе О…
$97,226
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Типы недвижимости в Трабзоне

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Трабзоне, Турция

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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