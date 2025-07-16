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Квартиры с садом в Трабзоне, Турция

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Типы недвижимости в Трабзоне

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Трабзоне, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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