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Квартиры с видом на горы в Трабзон, Турция

Ортахисар
34
Yomra
6
Квартира В архив
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11 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 7/7
Квартира в Роскошном Комплексе в Трабзоне, Беширли. Квартира находится в районе Беширли в Тр…
€176,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€285,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€252,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€124,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€95,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Ортахисар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Просторным Дизайном и Видом на Море в Трабзоне. Стильные квартиры расположены в к…
€233,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Yomra, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Yomra, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Трабзоне, Кашюстю. Квартиры расположены в квартале Ка…
€130,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Yomra, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Yomra, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Трабзоне, Кашюстю. Квартиры расположены в квартале Ка…
€113,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Aksakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Aksakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 6/7
Просторные Квартиры в Пешей Доступности от Пляжа в Трабзоне. Квартиры с 4 спальнями располож…
€143,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/6
Просторные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Бостанджи. Квартиры с 3 спальнями и видом на…
€106,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yomra, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yomra, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры с 3 Спальнями Рядом с Морем в Трабзоне, Йомра. Новые квартиры находятся в инв…
€121,000

Типы недвижимости в Трабзон

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Трабзон, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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