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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.

Аланья, Турция
от
$129,178
BTC
1.5365487
ETH
80.5370886
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
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ID: 26710
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит для получения ВНЖ - в тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1), площадью 65 м2 в комплексе Konak Blue Bay.

Blue Bay Residence - жилой комплекс расположен в потрясающем воображение месте, вблизи центра Алании - Динек /Клеопатра.

Комплекс находится в рядом со всей городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, рестораны и кафе, клубы, спорт-объекты и т. д, и всего в 500 метрах от пляжа Клеопатра.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн                                           
  • Детский бассейн                                   
  • Аквагорки                                             
  • Крытый бассейн                                   
  • Джакузи             
  • Фитнес-центр, зал для аэробики                                
  • Турецкая баня, сауна и парная комната        
  • Открытые и крытые игровые зоны для детей
  • Во всех блоках лифт
  • Ботанический сад
  • В саду искусственный водопад, камелия, место для барбекю
  • Парковка                 
  • Консьерж           
  • Круглосуточная охрана


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.
Аланья, Турция
от
$129,178
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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