Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.

Подходит для получения ВНЖ - в тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с одной спальней (1+1), площадью 65 м2 в комплексе Konak Blue Bay.
Blue Bay Residence - жилой комплекс расположен в потрясающем воображение месте, вблизи центра Алании - Динек /Клеопатра.
Комплекс находится в рядом со всей городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, рестораны и кафе, клубы, спорт-объекты и т. д, и всего в 500 метрах от пляжа Клеопатра.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.