Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.

Подходит для получения ВНЖ - в тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1), площадью 65 м2 в комплексе Konak Blue Bay.

Blue Bay Residence - жилой комплекс расположен в потрясающем воображение месте, вблизи центра Алании - Динек /Клеопатра.

Комплекс находится в рядом со всей городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, рестораны и кафе, клубы, спорт-объекты и т. д, и всего в 500 метрах от пляжа Клеопатра.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Детский бассейн

Аквагорки

Крытый бассейн

Джакузи

Фитнес-центр, зал для аэробики

Турецкая баня, сауна и парная комната

Открытые и крытые игровые зоны для детей

Во всех блоках лифт

Ботанический сад

В саду искусственный водопад, камелия, место для барбекю

Парковка

Консьерж

Круглосуточная охрана



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