  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Konak
  4. Квартира в новостройке Квартиры с Видом на Море в Измире, Конак, Недалеко от Метро

Квартира в новостройке Квартиры с Видом на Море в Измире, Конак, Недалеко от Метро

Konak, Турция
от
$403,789
;
24
Оставить заявку
ID: 27917
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Konak
  • Метро
    Çankaya (~ 900 м)
  • Метро
    Konak (~ 200 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    21

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в благоустроенном комплексе с видом на море, охраной и бассейном в Измире, Конак

Конак – это космополитический жилой район в центральной части Измира в Турции. Знаменитые прогулочные зоны и места отдыха на прибрежной зоне Кордон, развлекательные и торговые центры Алсанджака, железнодорожная система, обеспечивающая легкий доступ в любую часть города, Кюльтюрпарк, музеи и туристические мероприятия – вот основные особенности района Конак.

Квартиры в Измире, Конак, расположены в 200 м от больниц, 300 м от моря, 600 м от магазинов, торговых центров и стадиона, 700 м от метро и ж/д станций, 4 км от Кюльтюрпарка, 3 км от Алсанджака, 19 км от аэропорта Аднан Мендерес и 45 км от пляжей Измира с голубым флагом.

Жилой комплекс, состоящий из одного блока, расположен на участке общей площадью 3200 м². На территории проекта имеется открытый бассейн, сауна, спа, фитнес, теннисный корт, зоны отдыха, крытая парковка, круглосуточная охрана, услуги смотрителя, автомойка, химчистка, уборка, ресепшн и лифт.

Квартиры в развитом жилом комплексе спроектированы со спальнями, гостиной, отдельной или открытой кухней, ванными комнатами, балконом с видом на море и кладовой. Они оснащены встроенной кухонной техникой (варочная поверхность, вытяжка и духовка), системой теплых полов и центральным кондиционированием.


ADB-00020

Местонахождение на карте

Konak, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал City Point Residence
Didim, Турция
от
$84,814
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Оба, Турция
Цена по запросу
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$167,482
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Малтепе, Турция
от
$469,883
Многоквартирный жилой дом Apartment in İstanbul Turkey
Сарыер, Турция
от
$109,396
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с Видом на Море в Измире, Конак, Недалеко от Метро
Konak, Турция
от
$403,789
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Эрдемли, Турция
от
$90,647
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Квартира в пешей доступности от пляжа в Чешмели, Мерсин Мерсин — один из самых популярных городов для инвестиций в недвижимость. Этот город привлекает как тех, кто ищет место для постоянного проживания, так и любителей отдыха на побережье Средиземного моря. Мягкий климат, длинные пляжи и глу…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$479,015
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает охраной, зеленой зоной, рестораном и кафе. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Кухонная бытовая техника Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Новые апартаменты с одной спальней в Махмутларe
Жилой квартал Новые апартаменты с одной спальней в Махмутларe
Жилой квартал Новые апартаменты с одной спальней в Махмутларe
Жилой квартал Новые апартаменты с одной спальней в Махмутларe
Жилой квартал Новые апартаменты с одной спальней в Махмутларe
Показать все Жилой квартал Новые апартаменты с одной спальней в Махмутларe
Жилой квартал Новые апартаменты с одной спальней в Махмутларe
Махмутлар, Турция
от
$137,737
Компания Basic Apartment рада предложить вам это восхитительное предложение в качестве двухкомнатной квартиры в новом жилом комплексе в Алании, Махмутлар, расположенном недалеко от пляжа, магазинов и центра города.  Махмутлар - новый развивающийся район в Алании, популярный курорт для отдыха…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации