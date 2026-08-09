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Квартиры-студии с видом на горы в Мерсине, Турция

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Эрдемли
5
Акдениз
4
Студия Удалить
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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Акдениз, Турция
Студия 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин Окончание строительс…
$38,405
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Студия 1 комната в Акдениз, Турция
Студия 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 11
ПРАЙС-ЛИСТ 50% НАЛИЧНЫМИ-РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ 1+0-52м2 от 42.000 € Характеристик…
$44,928
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Студия 1 комната в Elvanli, Турция
Студия 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
Новый комплекс в Томюке, Мерсин Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей земин кат + 8 эта…
$42,931
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TekceTekce
Студия 1 комната в Эрдемли, Турция
Студия 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 8
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
$41,719
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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

с видом на море
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