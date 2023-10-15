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Квартиры-студии с видом на горы в Мерсин, Турция

Toroslar
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11 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/10
Новым комплекс в городе Mersin! Двухкомнатные квартиры 1+1, и студии 1+0 с ВНЖ …
€18,250
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин Окончание строительс…
€36,000
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!! Успейте забронировать до повышения ЦЕН!!!! Это полноценная квартира п…
€19,500
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/12
Планировки квартир: Студия 1+0, площадью 43 м2 Информация о квартирах: Чист…
€43,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/11
ДАТА НАЧАЛА: 25.08.2023 года ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.12.2024 года Студии 43 М2 Общая площад…
€43,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/8
Возможна рассрочка на 20 месяцев Такого проекта еще не было!  Срок сдачи: июнь 2025г. …
€30,875
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/8
Новый инвестиционный комплекс в Томюке Рады Вам представить новый инвестиционный комплекс…
€39,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Это полноценная квартира площадью 43 м находящаяся на берегу средиземного моря!!!!! Море, дв…
€22,500
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Новый элитный комплекс с собственной полной инфраструктурой. Расположенный в популярном райо…
€33,250
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Mut, Турция
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Mut, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
Возможна расрочка платежа на 20 месяцев Новый инвестиционный комплекс в Томюке Предста…
€35,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Elvanli, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Elvanli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
Новый комплекс в Томюке, Мерсин Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей земин кат + 8 эта…
€39,000

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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