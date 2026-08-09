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Дуплексы с видом на море в Мерсине, Турция

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Мезитли
8
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4 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$246,196
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Дуплекс 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 16
Недвижимость с инвестиционным потенциалом в Мерсине Мерсин, жемчужина Средиземноморья, привл…
$176,042
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в хорошем месте в Мерсине, Мезитли Новые квартиры на продажу расположены в ко…
$189,857
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 3 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$293,091
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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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