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Квартиры-студии с бассейном в Средиземноморский регион, Турция

Мерсин
23
Анталья
20
Sekerhane Mahallesi
10
Аланья
10
Toroslar
3
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11 объектов найдено
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Предлагаем Вам квартиру 1+0 на берегу моря в районе Авсаллар! Квартира расположна в комплекс…
€118,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Представляем меблированную квартиру планировки 1+0, расположенную на 1 этаже в комплексе рай…
€71,500
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
В районе Клеопатра продается квартира планировки 1+0, расположенная на 3 этаже жилого компле…
€115,500
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Представляем меблированную квартиру планировки 1+0, расположенную на 4 этаже в комплексе рай…
€88,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Квартира 1+0 находится в жилом комплексе с собственной инфраструктурой, в районе Джикджилли.…
€139,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9
Представляем вашему вниманию квартиру-студию, расположенную на девятом этаже жилого комплекс…
€76,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/9
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном …
€83,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/12
Студия в Махмутларе Представляем Вашему вниманию студию 1+0 в уютном жилом комплексе …
€103,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/12
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном …
€77,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8
Представляем вашему вниманию квартиру-студию, расположенную на восьмом этаже жилого комплекс…
€88,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Начинается строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс будет состоять из одного 11-ми э…
€49,000

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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