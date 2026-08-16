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Квартиры с видом на море в Коньяалты, Турция

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16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7/9
Эти апартаменты расположены прямо рядом со всемирно известным пляжем Коньяалты и предлагают …
$362,963
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Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/9
Эксклюзивная квартира премиум-класса — готовое решение для жизни, инвестиций и получения гра…
$2,13 млн
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Агентство
INEST HOMES
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Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена в Анталье/Коньяалты, на первом этаже двухэтажного здания. Квартира удоб…
$374,402
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Квартира расположена в районе Альтнкум, одном из самых популярных и востребованных районов А…
$286,504
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Квартира 1 комната в Коньяалты, Турция
Квартира 1 комната
Коньяалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 12/16
Квартира расположена в Анталии, в районе Коньяалты Лиман. Этот район, состоящий из торговых …
$286,383
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 6/7
Квартиры в рассрочку в проекте с крытой парковкой в Коньяалты, Анталия Эти квартиры находятс…
$2,18 млн
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена в Анталье/Коньяалты, на первом этаже двухэтажного здания. Квартира удоб…
$277,782
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/2
Пентхаус расположен в Коньяалты / Гюрсу, одном из самых элитных и престижных районов Антальи…
$403,734
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 6/6
Пентхаус расположен в самом красивом месте Антальи и Коньяалты, в нескольких минутах ходьбы …
$914,011
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 7
Квартиры в рассрочку в проекте с крытой парковкой в Коньяалты, Анталия Эти квартиры находятс…
$1,86 млн
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Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 8
Квартира расположена в одном из самых элитных и престижных комплексов в районе Коньяалты в А…
$984,276
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/6
Квартира расположена в районе Коньяалты / Кушкаваги в Анталье. Квартира находится на 4-м эта…
$420,118
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном на центральной улице в Коньяалты, Анталия К…
$881,404
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Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/9
Комплекс расположен в самом красивом районе Антальи Коньяалты, всего в 350 метрах от пляжа К…
$561,587
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Комплекс был построен одной из ведущих строительных компаний региона в районе Коньяалты/Сары…
$177,616
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном на центральной улице в Коньяалты, Анталия К…
$595,234
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