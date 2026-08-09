Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коджаэли
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы у моря в Коджаэли, Турция

;
Измит
3
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Башискеле, Турция
Вилла 8 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 427 м²
Количество этажей 4
Виллы в престижном комплексе в Башискеле, Коджаэли Башискеле – живописный район в провинции …
$842,802
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти