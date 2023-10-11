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Виллы с видом на море в Коджаэли, Турция

Измит
3
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sahil Mahallesi, Турция
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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