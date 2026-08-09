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Виллы с видом на горы в Коджаэли, Турция

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Измит
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
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