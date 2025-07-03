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Дома с садом в Коджаэли, Турция

Измит
6
Башискеле
6
Картепе
3
2 объекта найдено
Замок 8 спален в Башискеле, Турция
Замок 8 спален
Башискеле, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 964 м²
Расположенные в Кокаэли, процветающем промышленном центре в Турции, эти специально разработа…
$2,77 млн
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Дом 4 спальни в Karpuzdere, Турция
Дом 4 спальни
Karpuzdere, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Опыт элегантной жизни на пляже в Чинарчике, Ялова Откройте для себя современные, полуотдельн…
$274,882
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Типы недвижимости в Коджаэли

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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

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