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Купить двухуровневая квартира в Кемере, Турция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кемер, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Этот проект, расположенный в районе Кемер в Бурдуре, состоит из 83 независимых резиденций. …
$39,308
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