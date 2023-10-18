Купить двухуровневая квартира в Кемере, Турция

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Многоуровневые квартиры в Кемер, Турция

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Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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