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Купить жилую недвижимость в Кемальпаше, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Cinilikoy Mahallesi, Турция
Вилла 5 комнат
Cinilikoy Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
$23,37 млн
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Параметры недвижимости в Кемальпаше, Турция

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