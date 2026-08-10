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Магазины в Гюнгёрене, Турция

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1 объект найдено
Магазин 24 м² в Гюнгёрен, Турция
Магазин 24 м²
Гюнгёрен, Турция
Площадь 24 м²
Количество этажей 4
Магазины с инвестиционным потенциалом в районе Гюнгёрен, Стамбул Мертер — это стратегически …
$501,750
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