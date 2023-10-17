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Коммерческая недвижимость в Гюнгёрен, Турция

2 объекта найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Гюнгёрен, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Гюнгёрен, Турция
Площадь 20 м²
Количество этажей 4
Магазины в Стамбуле Рядом с Морем и Остановками в Мертер. Магазины в Стамбуле находятся в ша…
€451,000
Коммерческая в Гюнгёрен, Турция
Коммерческая
Гюнгёрен, Турция
Детали проекта SKY-325 состоит из блоков 3, имеет 248 квартир и 155 коммерческих магазинов в…
€97,589
Realting.com
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