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Дуплексы в Гемлике, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Гемлик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гемлик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
Элегантные квартиры в комплексе с бассейном в Бурсе, Гемлик Проект расположен в Куршунлу, Ге…
$209,370
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