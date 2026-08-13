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Купить жилую недвижимость в Gaziemir, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Gaziemir, Турция
Квартира 2 комнаты
Gaziemir, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
Квартиры в комплексе с бассейном и социальной инфраструктурой в Газиэмире, Измир Газиэмир – …
$173,376
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