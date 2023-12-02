Купить жилую недвижимость в Gaziemir, Турция

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Жильё в Gaziemir, Турция

4 объекта найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Gaziemir, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Gaziemir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Вилла находится в прекрасном зеленом районе Газиемира, Беяевлер.  Рядом школы, парки, лиц…
€228,773
в месяц
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Квартира 3 спальни в Irmak Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Irmak Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
The flat is located in a family house located in a good residential area of ​​Gaziemir, Izmi…
€167,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Gaziemir, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Gaziemir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A Wonderful Nature View And Clean Air Our Villa Has 2 Floors,Our Villa Has 3+1 Rooms, 1…
€300,000
в месяц
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gaziemir, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gaziemir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/6
Продается квартира в ЖК Dasif Twins Г. Измир Р-н Газиемир 2 ой этаж 6 ти этажного д…
€500,832
в месяц
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Параметры недвижимости в Gaziemir, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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