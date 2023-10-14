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Виллы с видом на море в Фетхие, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 4
Роскошные Виллы 3+1 в Фетхие с Лифтом, Сауной, Турецкой Баней и Джакузи Роскошные виллы расп…
€894,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kayakoey, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kayakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная Вилла с 4 Спальнями и Высоким Доходом от Аренды в Фетхие, Фаралия Вилла находится …
€796,000

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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