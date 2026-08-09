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Дома у моря в Фетхие, Турция

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виллы
44
дуплексы
8
7 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с крытым и открытым бассейном в Фаралье, Фетхие Фетхие, где находятся самые …
$993,096
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла в Фетхие, Олюдениз, в удостоенном наград проекте Отдельная вилла расположена…
$802,338
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити в Фетхие, Турция, с видом на море Проект …
$1,14 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Faralya, Турция
Вилла 5 комнат
Faralya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла у моря в Фаралии — место, где природа становится частью вашей жизни Есть места, кот…
$680,000
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INEST HOMES
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Дом 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дом 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Роскошный особняк у моря (ялы) с частным пирсом на острове Шовалье, Фетхие Этот уникальный п…
$2,55 млн
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Дуплекс 5 комнат в Фетхие, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая квартира с видом на море рядом с набережной в Фетхие Фетхие — один из самых кр…
$501,750
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Современные виллы для инвестиций в Олюденизе, Фетхие Олюдениз — один из самых популярных и ж…
$800,587
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