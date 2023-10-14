Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Фетхие
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Фетхие, Турция

однокомнатные
5
двухкомнатные
4
трехкомнатные
3
четырехкомнатные
5
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€535,000

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти