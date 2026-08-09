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Квартиры с видом на море в Фетхие, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Пентхаус 6 комнат в Фетхие, Турция
Пентхаус 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Здесь редкое сочетание, которое сложно найти в одном объекте: море перед глазами, лес рядом,…
$1,49 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
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Квартира 6 комнат в Фетхие, Турция
Квартира 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 429 м²
Количество этажей 4
Новые меблированные виллы с панорамными видами и бассейнами, Фетхие, Турция Предлагаются ви…
$1,58 млн
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция Предлагают…
$790,177
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