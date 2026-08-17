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Дуплексы в Etimesgut, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 6 комнат в Etimesgut, Турция
Дуплекс 6 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$953,152
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Дуплекс 4 комнаты в Etimesgut, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$449,971
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Дуплекс 5 комнат в Etimesgut, Турция
Дуплекс 5 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$829,381
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