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Дуплексы в Etimesgut, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Бутик-Проекте в Анкаре, Эрьяман Стильные квартиры расположены в Анкаре в…
€144,000

Параметры недвижимости в Etimesgut, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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